Báo Tuổi Trẻ tiếp sức đến trường cho 89 tân sinh viên TP. Huế

Trao học bổng cho các tân sinh viên

Đây là điểm trao thứ 2 trong chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2025 dành cho tân sinh viên thuộc chương trình “Vì ngày mai phát triển” lần thứ 609 của báo Tuổi Trẻ. Tổng kinh phí chương trình hơn 1,3 tỷ đồng do CLB “Tiếp sức đến trường” Huế, Công ty cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng tài trợ. Mỗi suất học bổng trị giá 15 triệu đồng tiền mặt.

Ngoài ra, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam đã tài trợ quà tặng cho tân sinh viên, Quỹ Khuyến học Vinacam - Công ty cổ phần tập đoàn Vinacam tài trợ 2 laptop cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn còn thiếu thiết bị học tập. Một bạn đọc báo Tuổi Trẻ hỗ trợ cho tân sinh viên Lê Thị Xuân (Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế) 30 triệu đồng và bạn Quách Lê Bảo Ngọc (Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế) 20 triệu đồng để đóng học phí.

Câu lạc bộ “Tiếp sức đến trường” Huế là nơi tập hợp những người con xa quê, những người bạn yêu mến quê hương xứ Huế… mong muốn được trở về tiếp sức, đồng hành thắp lửa cho các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà. Với tinh thần người đi trước nâng bước người đi sau đã tạo nên những giá trị nhân văn sâu sắc cho chương trình “Tiếp sức đến trường” tại Huế.

Mỗi tân sinh viên được trao học bổng là một câu chuyện về nghị lực vượt khó

Cách đây 21 năm, từ 6 tân sinh viên của Huế có hoàn cảnh khó khăn đầu tiên được tiếp sức, đến nay Câu lạc bộ “Tiếp sức đến trường” Huế đã tiếp sức cho 1.614 tân sinh viên với tổng kinh phí học bổng hơn 16 tỷ đồng. Bên cạnh hỗ trợ suất học bổng, nhiều thành viên của Câu lạc bộ còn nhận nuôi, hỗ trợ kinh phí sinh hoạt, phương tiện đi lại, việc làm… cho tân sinh viên xa nhà.

Chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2025 của báo Tuổi Trẻ dành cho 1.000 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của cả nước với tổng kinh phí khoảng 20 tỷ đồng. Mỗi suất học bổng là 15 triệu đồng dành cho tân sinh viên khó khăn và 20 suất học bổng đặc biệt dành cho tân sinh viên xuất sắc trị giá 1 tỷ đồng (mỗi suất 50 triệu đồng/4 năm). Ngoài 89 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của TP. Huế, chương trình “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ dành cho tân sinh viên khó khăn còn được tổ chức trao theo các khu vực: Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh, thành miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Đồng bằng Sông Hồng.

Chương trình “Tiếp sức đến trường” ra đời từ năm 2003 với 27 suất học bổng, đến năm 2025 là năm thứ 22 và cũng là 23 mùa tiếp sức cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn giàu nghị lực, chương trình đã trao học bổng cho 26.033 tân sinh viên khó khăn đến với giảng đường đại học, cao đẳng với tổng số tiền hơn 241 tỷ đồng.