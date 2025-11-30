  • Huế ngày nay Online
Trao tặng 50 triệu đồng cho Trường Tiểu học Phú Tân

HNN.VN - Ngày 1/12, được sự ủy quyền của Báo Biên phòng và Trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An, Hà Nội, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An đã trao tặng số tiền 50 triệu đồng cho Trường Tiểu học Phú Tân, phường Thuận An, thành phố Huế, để khắc phục hậu quả sau mưa lũ tháng 11/2025.

50 triệu đồng trong chương trình "Vì biên cương thân yêu" được trao tặng đến Trường Tiểu học Phú Tân 

Đây là hoạt động đồng hành trong chương trình “Vì biên cương thân yêu”; cùng chung tay giúp đỡ người dân, các em học sinh khắc phục hậu quả sau lũ, lụt.  

Cùng ngày, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An tổ chức trao tặng 4 suất quà trong chương trình “Nâng bước em tới trường” cho các em học sinh có điền kiện gia đình khó khăn, học giỏi và 1 suất quà “Hũ gạo tình thương”, trị giá 3 triệu đồng.

“Sự quan tâm về tinh thần, vật chất và những món quà giúp đỡ kịp thời, đầy ý nghĩa từ các cơ quan, đơn vị đã trở thành nguồn động viên to lớn, giúp đỡ các em học sinh và nhà trường vượt qua khó khăn ban đầu, ổn định cuộc sống, tiếp tục công tác, học tập tốt” - Trung tá Lưu Xuân Nghiêm, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An chia sẻ.

Quỳnh Anh
