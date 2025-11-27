Giúp học sinh tự vệ trên không gian mạng

Học sinh Trường UK Academy Huế được trang bị kỹ năng “Giao tiếp an toàn trên internet”

Nhận diện lừa đảo trực tuyến

Trong tiết học “Giao tiếp an toàn trên internet” tại lớp 6/1, Trường UK Academy Huế, cô giáo Hồ Thị Thành Tú tổ chức nhiều hoạt động trực quan nhằm trang bị cho học sinh kiến thức và kỹ năng nhận diện, phân tích, xử lý các hình thức lừa đảo trực tuyến; trong đó có những hành vi dụ dỗ, thao túng, bắt cóc online đầy rủi ro ngày càng gia tăng trong môi trường số.

Tiết học được khởi động bằng video minh họa kết hợp phần trình diễn bài hát “Clicking” - bài hát chủ đề của “Chiến dịch Không một mình” để tạo hứng thú và đưa học sinh vào chủ đề một cách tự nhiên. Ở phần trọng tâm, học sinh được hướng dẫn nhận biết và phòng tránh một số dạng lừa đảo thường gặp trên internet thông qua 3 nguyên tắc cốt lõi: “Hãy chậm lại - Kiểm tra ngay - Dừng lại, không gửi”. Từ đó, các em học sinh vận dụng xử lý 4 nhóm tình huống gồm: Lừa đảo dưới dạng tin tốt, lừa đảo dưới dạng tin xấu, lừa đảo qua website giả mạo và hình thức hỗ trợ kỹ thuật.

Cô giáo Thành Tú cho hay, không chỉ dừng ở lý thuyết, học sinh còn được trải nghiệm thực hành trên website chongluadao.vn với các bài “Trắc nghiệm dấu hiệu lừa đảo”, “Trắc nghiệm thật - giả”, rèn cho các em nhận diện lừa đảo qua quan sát logo, hình ảnh, đường link và giao diện…

Sau tiết học, Nguyễn Thị Song Ánh, học sinh lớp 6/1 chia sẻ: “Em đã hiểu rõ hơn các dấu hiệu lừa đảo, dụ dỗ hay bắt cóc qua mạng và biết cách áp dụng nguyên tắc an toàn để tự bảo vệ mình. Những kiến thức này giúp em tự tin hơn khi giao tiếp trên internet và biết ứng xử một cách văn minh, an toàn”.

Tiết học trên là một trong những hoạt động hưởng ứng chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” tại Trường UK Academy Huế. Không chỉ lồng ghép nội dung giáo dục an toàn trực tuyến vào các môn học, hoạt động trải nghiệm và giờ sinh hoạt lớp, Trường UK Academy Huế còn tổ chức chương trình truyền thông - trải nghiệm chủ đề “Thế giới mạng - nơi em làm chủ” cho học sinh toàn trường. Trong chương trình, học sinh được xem những đoạn phim ngắn phản ánh các vụ “bắt cóc online”, lừa đảo qua mạng, giả danh cơ quan công an để chiếm đoạt tài sản, cùng những tình huống cảnh báo nguy cơ mất an toàn số. Qua đó, giúp các em hiểu cách để an toàn trên mạng, cách sử dụng mạng xã hội văn minh, tích cực.

Bảo vệ học sinh trên không gian số

Dù môi trường số mang đến cho học sinh nhiều tiện ích trong học tập, vui chơi và giao tiếp, nhưng cũng đồng thời tiềm ẩn vô số rủi ro. Chỉ một đường link lạ, một tin nhắn không xác thực hay cuộc gọi qua ứng dụng trực tuyến cũng có thể trở thành cái bẫy dẫn tới lừa đảo, thao túng tâm lý, thậm chí “bắt cóc online” - hình thức tội phạm mạng đang gây lo ngại trong thời gian gần đây và đặc biệt nhắm vào học sinh, sinh viên.

Tháng 10/2025, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an phối hợp cùng các đơn vị phát động chiến dịch “Không một mình”. Đây là chiến dịch do Liên minh Niềm tin số khởi xướng, nhằm huy động sức mạnh cộng đồng chung tay bảo vệ trẻ em và thanh, thiếu niên trên không gian mạng.

Thủ đoạn “bắt cóc trực tuyến” hiện đang ngày càng tinh vi khi các đối tượng tận dụng công nghệ để đe dọa, gây hoang mang và cô lập nạn nhân. Không cần tiếp xúc trực tiếp, kẻ xấu vẫn có thể thao túng và kiểm soát hành vi của nạn nhân thông qua các ứng dụng trực tuyến. Hệ quả không chỉ dừng lại ở thiệt hại vật chất mà còn để lại những sang chấn tâm lý kéo dài. Vì vậy, trang bị cho học sinh kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với tội phạm mạng là yêu cầu cấp thiết để các em tự bảo vệ mình. Tại TP. Huế, chiến dịch được triển khai ở các trường học, tiếp cận tới học sinh, giáo viên và phụ huynh để cùng chung tay bảo vệ trẻ em khỏi hiểm họa mạng.

Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Công an thành phố tổ chức hội nghị “Phối hợp tăng cường giáo dục chấp hành pháp luật trong học sinh, sinh viên, xây dựng môi trường trường học an toàn”. Lãnh đạo Sở GD&ĐT lưu ý các trường cần tăng cường giáo dục kỹ năng sống và kỹ năng an toàn số cho học sinh, giúp các em nhận diện sớm các thủ đoạn lừa đảo, hành vi thao túng tâm lý đang ngày càng tinh vi trên không gian mạng. Khi được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ, học sinh sẽ chủ động hơn trong việc ứng xử, biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ kịp thời và hạn chế tối đa những rủi ro có thể xảy ra.

Theo ông Phan Xuân Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường UK Academy Huế, nhà trường triển khai nhiều hoạt động giáo dục phù hợp với lứa tuổi của từng cấp học nhằm lan tỏa thông điệp về an toàn trực tuyến. Việc tổ chức các hoạt động sinh động và thiết thực không chỉ tăng cường kỹ năng an toàn số cho học sinh mà còn thúc đẩy sự đồng hành của giáo viên và phụ huynh, qua đó xây dựng môi trường số lành mạnh. Đặc biệt, hoạt động trải nghiệm “Thoát bẫy mạng” với các tình huống lừa đảo được mô phỏng chân thực đã tạo hứng thú cho học sinh, giúp các em thực hành kỹ năng nhận diện và xử lý nguy cơ để tự bảo vệ mình.