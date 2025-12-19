Khoa Thủy sản kỷ niệm 20 năm thành lập

Lãnh đạo Trường Đại học Nông Lâm tặng hoa chúc mừng Khoa Thủy sản tại lễ kỷ niệm ngày thành lập

Cách đây 30 năm, ngành Nuôi trồng thủy sản thuộc Khoa Khoa học vật nuôi, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế được hình thành trong bối cảnh đất nước từng bước đổi mới, ngành thủy sản giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp và sinh kế của người dân, đặc biệt là khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, ngành từng bước trưởng thành, khẳng định vị thế trong hệ thống đào tạo thủy sản của cả nước.

Ngày 25/1/2005, Khoa Thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế chính thức được thành lập trên cơ sở Bộ môn Nuôi trồng thuỷ sản, thuộc Khoa Khoa học Vật nuôi. Sự hình thành này đã đánh dấu một mốc son quan trọng trong quá trình phát triển của nhà trường.

Trải qua 30 năm đào tạo và 20 năm xây dựng và phát triển, Khoa Thủy sản đã đào tạo hàng nghìn kỹ sư, hàng trăm thạc sĩ, hàng chục tiến sĩ phục vụ cho ngành thủy sản trong và ngoài nước. Nhiều thế hệ sinh viên tốt nghiệp từ mái trường này đã và đang giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan quản lý Nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các mô hình sản xuất thủy sản trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Trong khuôn khổ chương trình lễ kỷ niệm 30 năm đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản và 20 năm thành lập Khoa Thủy sản, sáng cùng ngày đã diễn ra hội thảo khoa học về phát triển kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực thuỷ sản.