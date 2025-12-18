Thăm, tặng quà và giao lưu tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt

Tặng quà cho phụ nữ nghèo xã A Lưới 4

Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện tinh thần tri ân, trách nhiệm cộng đồng và sự gắn bó bền chặt giữa nhà trường - lực lượng vũ trang - Nhân dân vùng biên giới; đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế là một cơ sở đào tạo y khoa uy tín, giàu truyền thống nhân văn và luôn đồng hành cùng cộng đồng.

Tại đây, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế trao tặng 25 phần quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã A Lưới 4 - mỗi suất 500 ngàn đồng tiền mặt; 19 thùng quần áo, chăn ga do cán bộ, viên chức Bệnh viện Mắt Hà Nội gửi tặng người dân xã A Lưới 4. Những phần quà mang giá trị thiết thực, góp phần động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực cho phụ nữ vùng biên giới, thể hiện rõ nét vai trò, trách nhiệm và tấm lòng nhân ái của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống cộng đồng, đặc biệt là các nhóm yếu thế trong xã hội.

Sau buổi giao lưu, tặng quà, Công đoàn Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế triển khai, định hướng kết nghĩa và phối hợp giữa ban nữ công Trường, Hội LHPN xã A Lưới 4 và Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt trong giai đoạn 2026 - 2030. Các nội dung hợp tác được định hướng tập trung vào hoạt động phục vụ cộng đồng, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; phát huy thế mạnh chuyên môn của nhà trường trong lĩnh vực y khoa, gắn đào tạo, nghiên cứu với trách nhiệm xã hội, đúng với giá trị cốt lõi “Tri thức và Nhân ái” mà Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế hướng đến.