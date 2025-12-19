  • Huế ngày nay Online
Lực lượng vũ trang TP. Huế:

Dâng hương kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

HNN.VN - Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), 36 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025), sáng ngày 19/12, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) thành phố Huế tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố và Phòng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại tá Phan Thắng, UVTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố chủ trì buổi lễ.

Quyết tâm cao hơn, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước đất nước và nhân dânTuyên truyền pháp luật và kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt NamChung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng thành phố Huế phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc

Lãnh đạo Bộ CHQS thành phố dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ 

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ CHQS thành phố Huế đã thỉnh chuông tại Tháp chuông Hòa Bình cầu nguyện quốc thái dân an, đồng thời đặt vòng hoa tươi thắm và lần lượt các đại biểu dâng hương trước Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính cán bộ, chiến sĩ đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao to lớn đối với các Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú trên khắp mọi miền của đất nước đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố nguyện tiếp tục ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, luôn phát huy phẩm chất cao quý của những người lính Cụ Hồ trong thời bình, không quản hy sinh gian khổ quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội và nhân dân giao phó, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương thành phố Huế ngày càng văn minh, giàu đẹp. Sau phút mặc niệm, cán bộ, chiến sĩ đã đến từng phần mộ thắp hương viếng các Anh hùng liệt sĩ với lòng thành kính và tri ân sâu sắc

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Bộ CHQS thành phố cũng đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ qua các thời kỳ tại Phòng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh Bộ CHQS thành phố Huế.

Quang Đạo
Kiểm tra điểm khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân

Sáng 11/12, tại Trung tâm Y tế Phú Xuân (phường Kim Long), Sở Y tế tổ chức buổi tham quan và kiểm tra điểm công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (NVQS) và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân (gọi tắt là NVCA) năm 2026. Đây là hoạt động nhằm đánh giá thực tế công tác tổ chức khám, chuẩn hóa quy trình và rút kinh nghiệm chung trước khi triển khai đồng loạt trên toàn địa bàn.

Kiểm tra điểm khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
Hội đàm thúc đẩy hợp tác biên phòng

Chiều 9/12, tại thành phố Huế, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) 3 tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi (Việt Nam) tổ chức hội đàm thường niên lần thứ XIX năm 2025 với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Sê Kông (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Hội đàm thúc đẩy hợp tác biên phòng

