Dâng hương kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Lãnh đạo Bộ CHQS thành phố dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ CHQS thành phố Huế đã thỉnh chuông tại Tháp chuông Hòa Bình cầu nguyện quốc thái dân an, đồng thời đặt vòng hoa tươi thắm và lần lượt các đại biểu dâng hương trước Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính cán bộ, chiến sĩ đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao to lớn đối với các Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú trên khắp mọi miền của đất nước đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố nguyện tiếp tục ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, luôn phát huy phẩm chất cao quý của những người lính Cụ Hồ trong thời bình, không quản hy sinh gian khổ quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội và nhân dân giao phó, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương thành phố Huế ngày càng văn minh, giàu đẹp. Sau phút mặc niệm, cán bộ, chiến sĩ đã đến từng phần mộ thắp hương viếng các Anh hùng liệt sĩ với lòng thành kính và tri ân sâu sắc

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Bộ CHQS thành phố cũng đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ qua các thời kỳ tại Phòng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh Bộ CHQS thành phố Huế.