Những điều thí sinh cần biết

Tư vấn tuyển sinh Đại học Huế năm 2026

Theo TS. Lê Văn Tường Lân, Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế, trong các phương thức tuyển sinh dự kiến của Đại học Huế năm 2026, thí sinh cần lưu ý một số quy định cụ thể để đăng ký xét tuyển ngành học, trường học phù hợp. Với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, Đại học Huế dự kiến sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ áp dụng đối với các ngành đào tạo của Trường Đại học Khoa học và một số ngành của Trường Đại học Y - Dược. Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh được áp dụng đối với đơn vị đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Sư phạm (trừ các ngành có xét tuyển năng khiếu), Trường Đại học Khoa học (trừ ngành kiến trúc), Khoa Kỹ thuật và Công nghệ và một số ngành của Trường Đại học Y - Dược. Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh sẽ áp dụng đối với Trường Đại học Sư phạm.

Thí sinh cần lưu ý phương thức xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT/kết quả học tập cấp THPT/điểm năng khiếu với chứng chỉ ngoại ngữ được quy đổi. Với xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ áp dụng đối với các đơn vị đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Y - Dược, Trường Du lịch, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa Quốc tế.

Xét tuyển kết hợp kết quả học tập cấp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ được áp dụng đối với: Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Du lịch, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ. Xét tuyển kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm năng khiếu áp dụng đối với một số ngành năng khiếu của: Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Nghệ thuật và Khoa Giáo dục thể chất. Xét tuyển kết hợp kết quả thi THPT với điểm năng khiếu áp dụng đối với một số ngành năng khiếu của: Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Nghệ thuật và Khoa Giáo dục thể chất.

Ngoài ra, phương thức sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) áp dụng cho một số ngành đào tạo của: Trường Đại học Luật, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Sư phạm (ngành hệ thống thông tin và tâm lý học giáo dục), Trường Đại học Khoa học, Trường Du lịch, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa Quốc tế (kinh tế tài nguyên thiên nhiên, kinh tế xây dựng, công nghệ kỹ thuật môi trường), Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.

Cụ thể, điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung mỗi môn học (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) của 4 học kỳ (2 học kỳ của lớp 11 và 2 học kỳ của lớp 12).

Các ngành sư phạm tiếng Anh, sư phạm tiếng Pháp, sư phạm tiếng Trung Quốc: Thí sinh phải có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại giỏi trở lên), hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

Đại học Huế công bố tất cả các thông tin tuyển sinh tại địa chỉ tuyensinh.hueuni.edu.vn để thí sinh nắm rõ thông tin, quy chế. Với các quy định riêng của Đại học Huế về điểm cộng/ưu tiên, thí sinh sẽ khai báo và tải minh chứng lên hệ thống của Đại học Huế tại địa chỉ dkxt.hueuni.edu.vn (không nộp bản giấy).Việc nộp minh chứng thực hiện trực tuyến theo hướng dẫn của hệ thống và không phát sinh thêm khoản phí riêng, bảo đảm công bằng với tất cả thí sinh, kể cả thí sinh vùng sâu, vùng xa.