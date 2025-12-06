Tuyên truyền pháp luật và kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Trao quà cho học sinh khu vực biên giới

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt đã tuyên truyền các nội dung pháp luật liên quan đến biên giới quốc gia; ôn lại truyền thống 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025); đồng thời giới thiệu truyền thống 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt (25/12/1975-25/12/2025).

Dịp này, đơn vị trao tặng quà cho 15 học sinh thuộc dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” với mức 7,4 triệu đồng/em/năm và trao 2 phần quà cho các em được Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt nhận đỡ đầu trong chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Hoạt động góp phần giáo dục lòng yêu nước, ý thức chấp hành pháp luật và truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, truyền thống của lực lượng Bộ đội Biên phòng cho thế hệ trẻ; đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Bộ đội Biên phòng đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới, qua đó động viên, khích lệ tinh thần học tập và thắt chặt tình đoàn kết quân - dân trên địa bàn.