Trường THPT An Lương Đông kỷ niệm 65 năm thành lập

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình (bên phải) tặng hoa chúc mừng tại lễ kỷ niệm

Được thành lập từ năm 1960, sau nhiều lần tách, nhập, chuyển địa điểm, từ tháng 9/2001 đến nay, trường chính thức mang tên THPT An Lương Đông với 1.654 học sinh. Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT An Lương Đông đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những điểm sáng của ngành giáo dục thành phố. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhà trường đã từng bước khẳng định vị thế bằng tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên và đạt nhiều thành tích đáng tự hào.

Các thế hệ nhà giáo của trường luôn phát huy truyền thống đoàn kết - trách nhiệm - sáng tạo, tiên phong trong đổi mới phương pháp giảng dạy, hết lòng vì sự nghiệp “trồng người”. Đến nay, trường có đội ngũ giáo viên tâm huyết, chuyên môn vững vàng, nhiều năm liền được công nhận là Đơn vị tiên tiến xuất sắc cấp thành phố; được UBND thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen. Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, trở thành những công dân ưu tú, đóng góp cho quê hương trên nhiều lĩnh vực. Hằng năm, trường có nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố, tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng cao…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình biểu dương và chúc mừng những kết quả mà thầy và trò Trường THPT An Lương Đông đã đạt được trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”. Trong suốt hành trình phát triển, Trường THPT An Lương Đông luôn là điểm sáng của ngành giáo dục thành phố, không chỉ ở chất lượng dạy và học mà còn ở truyền thống đoàn kết, tận tâm và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình (đầu tiên, bên phải) trao Bằng khen của UBND TP. Huế cho Trường THPT An Lương Đông

Phó Chủ tịch Thường trực bày tỏ mong muốn, nhà trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 65 năm đáng tự hào, đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, hạnh phúc và chất lượng. Trường cần quan tâm hơn nữa đến việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trẻ; đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp cho học sinh, góp phần cùng thành phố thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cũng khẳng định, thành phố luôn quan tâm, đầu tư phát triển giáo dục đào tạo, xem đây là quốc sách hàng đầu và là động lực phát triển bền vững. Chính quyền thành phố sẽ luôn đồng hành, tiếp tục hỗ trợ nhà trường trong việc nâng cấp cơ sở vật chất, thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục nhằm xây dựng thế hệ học sinh Huế vừa có tri thức, vừa giàu lòng nhân ái, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Huế trở thành Trung tâm văn hóa, giáo dục, khoa học của khu vực miền Trung và cả nước.

Dịp này, Trường THPT An Lương Đông vinh dự đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Huế vì đã có thành tích xuất sắc trong 65 năm xây dựng và phát triển giai đoạn 1960-2025.