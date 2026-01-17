Trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ và kỹ sư, bác sĩ thú y đợt 1 năm 2026

Đại học Huế tặng khen thưởng cho sinh viên xuất sắc toàn khóa học

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trao bằng tiến sĩ cho 3 nghiên cứu sinh, trao bằng thạc sĩ cho 20 học viên cao học khóa 29, các học viên khóa trước và trao bằng kỹ sư, bác sĩ thú y cho 466 sinh viên chính quy, liên thông, văn bằng 2.

Đối với sinh viên chính quy, có 24 sinh viên đạt loại xuất sắc (chiếm 5%); 60 sinh viên đạt loại giỏi (chiếm 13%); 333 sinh viên xếp loại khá (chiếm tỷ lệ 73%); 41 sinh viên đạt loại trung bình (chiếm 9%). Như vậy, tỷ lệ sinh viên đạt loại xuất sắc, giỏi, khá đạt 91%. Đối với sinh viên liên thông và văn bằng 2: 100% đều đạt loại khá, giỏi và xuất sắc.

Theo đánh giá của lãnh đạo nhà trường, trong quá trình học tập tại trường, hầu hết các nghiên cứu sinh và học viên cao học vẫn phải đảm nhiệm các cương vị công tác của đơn vị. Tuy nhiên, các nghiên cứu sinh, học viên cao học hết sức cố gắng để hoàn thành kế hoạch học tập, dành nhiều thời gian chuẩn bị tốt các chuyên đề, nội dung thảo luận, thực hành, thực tập và đã triển khai các nghiên cứu khoa học có chất lượng để bảo vệ thành công luận án tốt nghiệp, luận văn cao học của mình.

Trong đợt tốt nghiệp năm nay, trường có 12 sinh viên được Giám đốc Đại học Huế tặng giấy khen và 79 sinh viên được trường tặng giấy khen. Năm nay, nhiều đoàn viên, sinh viên năm cuối của trường còn được các cấp khen thưởng về các hoạt động phong trào của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các câu lạc bộ đội/nhóm.