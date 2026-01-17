Tuyển sinh đại học năm 2026: Thu hẹp xét tuyển bằng học bạ

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tư vấn tuyển sinh năm 2026

Không ảnh hưởng cơ hội của các thí sinh vùng xa trung tâm

TS.BS. Vĩnh Khánh, Trưởng phòng Đào tạo Đại học Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế trao đổi, hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chưa có thông báo chính thức về việc dừng hoàn toàn xét học bạ từ năm 2026. Tuy nhiên, nhiều trường đại học lớn trong toàn quốc đã chủ động thông báo giảm mạnh hoặc không tiếp tục áp dụng hình thức xét tuyển này. Thay vào đó, các trường tập trung vào kết quả thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, hoặc xét tuyển thẳng.

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tiếp tục duy trì ổn định chỉ tiêu tuyển sinh và sử dụng 4 phương thức tuyển sinh. Phương thức 1 (mã 100): Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; phương thức 2 (mã 409): Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế thành điểm môn tiếng Anh; phương thức 3 (mã 301): Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT; phương thức 4 (mã 402): Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực để xét tuyển (áp dụng cho các ngành điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, hộ sinh, y tế công cộng, dinh dưỡng) đối với trình độ đại học.

Năm 2026, nhà trường tiếp tục mở rộng các phương thức tuyển sinh hợp lý, tạo điều kiện cho thí sinh có năng lực tiếp cận cơ hội học tập. Theo đó, trường bổ sung phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội đối với các ngành đào tạo cử nhân 4 năm. Việc phân bổ chỉ tiêu giữa các phương thức được thực hiện theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, không chia tỷ trọng riêng lẻ.

Với bề dày kinh nghiệm trong đào tạo và tuyển sinh khối ngành khoa học sức khỏe, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế luôn kiên định nguyên tắc tuyển đúng, tuyển đủ, đặt năng lực thực chất của người học làm tiêu chí hàng đầu. Nhà trường giữ vững các tổ hợp tuyển sinh truyền thống, đồng thời linh hoạt mở rộng phương thức xét tuyển phù hợp, góp phần đảm bảo chất lượng đầu vào.

PGS.TS. Nguyễn Thành Nhân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế thông tin, trường đang trong giai đoạn hoàn thiện và chưa chính thức công bố các phương án tuyển sinh năm 2026. Tuy nhiên, về cơ bản, các phương thức tuyển sinh sẽ được giữ ổn định như năm 2025. Từ năm 2025, trường không áp dụng xét tuyển bằng học bạ đối với các ngành đào tạo giáo viên, trong khi các ngành ngoài sư phạm vẫn duy trì hình thức này.

Theo PGS.TS. Nguyễn Thành Nhân, việc giảm hoặc loại bỏ xét tuyển học bạ phụ thuộc vào mục tiêu chiến lược tuyển sinh và mức độ tự chủ của từng cơ sở đào tạo. Ông cho rằng, Bộ GD&ĐT nên quy định ngưỡng tỷ lệ tối đa đối với hình thức này để các trường chủ động xây dựng phương án phù hợp.

Từ năm 2025, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế sử dụng chủ yếu kết quả thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi đánh giá năng lực để tuyển sinh các ngành đào tạo giáo viên; các ngành ngoài sư phạm kết hợp thêm xét tuyển bằng học bạ. Việc điều chỉnh phương thức tuyển sinh theo hướng tăng tính công bằng, minh bạch được đánh giá là không làm giảm cơ hội của thí sinh, đặc biệt là các em ở khu vực xa trung tâm.

Dự kiến 5 phương thức tuyển sinh

TS. Lê Văn Tường Lân, Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế thông tin, trong tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2026, Đại học Huế dự kiến có 5 phương thức xét tuyển. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển cho tất cả các ngành đào tạo và không quá 10% chỉ tiêu mỗi ngành. Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, phương thức này áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo.

Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ). Phương thức này áp dụng cho một số ngành đào tạo của các trường đại học: Luật, Ngoại ngữ, Nông Lâm, Sư phạm (ngành hệ thống thông tin và tâm lý học giáo dục), Khoa học, Trường Du lịch, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa Quốc tế (kinh tế tài nguyên thiên nhiên, kinh tế xây dựng, công nghệ kỹ thuật môi trường), phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.

Phương thức 4: Xét tuyển sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, với phương thức này, Đại học Huế sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025. Phương thức 5: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT/kết quả học tập cấp THPT/điểm năng khiếu với chứng chỉ ngoại ngữ được quy đổi.

Như vậy, dù xu hướng chung là thu hẹp xét tuyển bằng học bạ, Đại học Huế vẫn áp dụng linh hoạt các phương thức xét tuyển, tuân thủ quy chế của Bộ GD&ĐT, đồng thời đảm bảo lựa chọn được thí sinh có năng lực phù hợp nhất cho từng ngành đào tạo.