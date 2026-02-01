Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Pháp

Tham dự có Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Phạm Quang Anh; Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO; Phó Bí thư Đảng ủy tại Pháp, Vũ Thái Hà; các cơ quan đại diện và các thế hệ kiều bào.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, nhấn mạnh dấu mốc lịch sử 3/2/1930, đánh dấu sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng lãnh đạo duy nhất, đúng đắn của cách mạng Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh khẳng định, 96 năm qua là chặng đường lịch sử vẻ vang, đầy gian nan, thử thách nhưng hết sức hào hùng của Đảng ta. Kể từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam - do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo - Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác: giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện và sâu rộng, đưa Việt Nam từng bước hội nhập quốc tế, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín trên trường quốc tế.

Theo Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, trong bối cảnh đó, Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự tổng kết sâu sắc, kế thừa và phát triển sáng tạo đường lối của các kỳ Đại hội trước, nhất là Đại hội XIII, gắn với tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới và hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng.

Đại hội không chỉ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 5 năm qua, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho 5 năm tới, mà còn định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI. Qua đó, một lần nữa khẳng định chân lý có ý nghĩa xuyên suốt: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo, hợp quy luật khách quan.

"Những quyết sách chiến lược được thông qua tại Đại hội XIV không chỉ tạo nền tảng chính trị vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, mà còn tiếp tục củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong và ngoài nước; trong đó có các tổ chức Đảng, các Đảng bộ, chi bộ ở nước ngoài - những “cầu nối” quan trọng góp phần lan tỏa hình ảnh, giá trị và bản lĩnh của Việt Nam trong thời kỳ phát triển mới, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh nhấn mạnh.

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh cho rằng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và chào mừng thành công Đại hội XIV là dịp có ý nghĩa sâu sắc để mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục tự soi, tự sửa; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật; quán triệt và triển khai nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Đại hội, cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch và việc làm thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện công tác trong tình hình mới.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục đóng góp vào việc tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, là "cầu nối" góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam và Pháp trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước; tăng cường sự tham gia và hợp tác giữa Việt Nam với các tổ chức quốc tế có Trụ sở tại Pháp, trong đó có UNESCO; đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh, giá trị, trí tuệ, tâm hồn, khí phách và bản lĩnh của đất nước và con người Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.

Phát huy truyền thống vẻ vang 96 năm của Đảng, quán triệt sâu sắc tinh thần và nghị quyết Đại hội XIV, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng cán bộ, đảng viên sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới.

Trong năm 2025, Đại sứ quán cùng với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đã triển khai công tác đối ngoại tại địa bàn một cách toàn diện, đồng bộ trên cả ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, cùng với đối ngoại của các bộ, ngành và địa phương; qua đó đóng góp tích cực vào việc triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp, phát huy đà phát triển mới trong quan hệ song phương, tạo các bước tiến cụ thể, thực chất và tiếp tục để lại dấu ấn trong triển khai tổng thể quan hệ của ta với khu vực và với các đối tác lớn.

Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều hoạt động nhân dịp các sự kiện trọng đại của đất nước, như kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025), 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Cũng tại Pháp, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại UNESCO đã chủ động, tích cực phối hợp triển khai các nhiệm vụ được giao và đạt nhiều kết quả nổi bật. Sau 11 năm, Việt Nam có thêm một Di sản thế giới mới được UNESCO ghi danh là Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Trong năm 2025, Việt Nam tiếp tục được UNESCO ghi danh thêm 5 danh hiệu. Đặc biệt, Việt Nam đã tham gia đề xuất và thúc đẩy sáng kiến có ý nghĩa lớn, phù hợp với các ưu tiên của UNESCO và của ta, đó là đề xuất Liên hợp quốc phát động Thập kỷ quốc tế Văn hóa vì Phát triển bền vững.

Trong không khí phấn khởi "Mừng Đảng, mừng Xuân và Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng", các đại biểu tham dự buổi lễ có chung niềm tin và tự hào rằng Đảng Cộng sản Việt Nam mãi mãi quang vinh, đất nước ta ngày càng phồn vinh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc.

https://nhandan.vn/ky-niem-96-nam-ngay-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam-tai-phap-post940361.html?gidzl=WIXv2Q6xZ5c3DN09eAo4NeCvVG-ue8DQcJ9vMUhpq5oTCYrQw_FGNibhVb--gj1Sdpej23SLeCrdfRk1Mm