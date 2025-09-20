Khoa Kiến trúc - 30 năm một chặng đường kiến tạo và phát triển

Tham dự buổi lễ có các ông: Hoàng Hải Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế; Nguyễn Đại Viên, Trưởng ban chuyên trách Ban Đô thị HĐND thành phố Huế; Trần Đình Hằng, Phân viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia tại Huế; Cung Trọng Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Huế; Phan Thế Đạt, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư thành phố Huế cùng lãnh đạo nhà trường, các thế hệ thầy cô, cựu sinh viên và sinh viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Minh, Phó Trưởng Khoa Kiến trúc nhấn mạnh: Ba mươi năm tuy không dài so với lịch sử một ngôi trường, nhưng là hành trình đầy nỗ lực và tự hào. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và đội ngũ, Khoa được thành lập trên cơ sở liên kết với Đại học Kiến trúc Hà Nội. Qua thời gian, Khoa không ngừng trưởng thành, trở thành một đơn vị đào tạo uy tín, góp phần quan trọng trong sự nghiệp giáo dục và phát triển đô thị.

Ông Hoàng Hải Minh đại diện UBND thành phố trao hoa chúc mừng Khoa Kiến Trúc

Đến nay, Khoa Kiến trúc đã đào tạo hàng nghìn kiến trúc sư, nhiều người hiện là chuyên gia đầu ngành, giữ vai trò chủ chốt trong các công trình quy hoạch, thiết kế kiến trúc, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị miền Trung cũng như nhiều địa phương trên cả nước. Ngoài đào tạo bậc đại học, Khoa còn phát triển chương trình cao học, xây dựng cơ sở đào tạo đạt chuẩn kiểm định quốc gia và vinh dự đón nhận cờ thi đua “Đơn vị đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc” của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào năm 2023.

Thành quả ấy có được nhờ sự quan tâm của lãnh đạo Đại học Huế, Trường Đại học Khoa học, sự đồng hành của các cơ quan, doanh nghiệp cùng tâm huyết, nỗ lực không ngừng của các thế hệ thầy cô và sinh viên. Dịp này, Khoa ra đã mắt Quỹ Phát triển giáo dục Khoa Kiến trúc. Đây là quỹ học bổng từ sự góp sức của cựu giảng viên, cựu sinh viên của Khoa. Tiến sĩ Vũ Minh bày tỏ tri ân sâu sắc tới các thế hệ đi trước, đồng thời kỳ vọng sinh viên hôm nay sẽ tiếp nối truyền thống, trở thành những kiến trúc sư giỏi chuyên môn, sáng tạo và có trách nhiệm với cộng đồng.

Trao giải cuộc thi thiết kế “Không gian hồi sinh”, ký họa “Nét Huế xưa và nay”

Cũng trong dịp này, Khoa Kiến trúc tổ chức triển lãm các tác phẩm tiêu biểu của giảng viên và sinh viên tại khuôn viên trường, thu hút đông đảo khách tham quan. Triển lãm không chỉ là nơi trưng bày thành quả học tập, nghiên cứu mà còn thể hiện sức sáng tạo, khát vọng cống hiến của thầy và trò. Bên cạnh đó, tọa đàm khoa học với chủ đề “Đào tạo ngành kiến trúc trong thời đại công nghệ số” cũng diễn ra, tạo diễn đàn trao đổi, thảo luận về xu hướng mới, thách thức và cơ hội đối với ngành trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.