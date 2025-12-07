  • Huế ngày nay Online
Hàng trăm sinh viên 5 tốt và đạt thưởng Sao Tháng Giêng

HNN.VN - Sáng 7/12, Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2028.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội 

Đến dự đại hội có TS. Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc Phụ trách Đại học Huế; lãnh đạo Hội Sinh viên Đại học Huế; Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, cùng các đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 6.300 sinh viên toàn trường.

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2025, Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học huế có nhiều dấu ấn nổi bật. Phong trào “Sinh viên 5 tốt” lan tỏa sâu rộng, ghi nhận 375 sinh viên 5 tốt cấp trường, 216 sinh viên 5 tốt cấp Đại học Huế, 16 sinh viên đạt danh hiệu cấp Thành Đoàn, 14 sinh viên nhận giải thưởng “Sao tháng Giêng” các cấp.

Hoạt động giáo dục chính trị - tư tưởng được triển khai hiệu quả; trên 85% sinh viên được tuyên truyền và quán triệt các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội. Nhiều chương trình tình nguyện vì cộng đồng được tổ chức thường xuyên, như mùa hè xanh, hiến máu nhân đạo, Chủ Nhật xanh, hỗ trợ sinh viên vùng lũ, sửa xe miễn phí, tiếp sức mùa thi… Công tác nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo có bước tiến mạnh, tổ chức nhiều cuộc thi, hội thảo và hoạt động hỗ trợ sinh viên công bố nghiên cứu. Các hoạt động thể thao - văn hoá - văn nghệ diễn ra sôi nổi, tạo môi trường rèn luyện toàn diện cho sinh viên.

Mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2025 – 2028 của Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế là “Chuyên nghiệp - Hiệu quả - Chuyển đổi số”. Một số chỉ tiêu trọng tâm nhiệm kỳ là 300 “Sinh viên 5 tốt” cấp trường mỗi năm; phấn đấu có sinh viên đạt danh hiệu cấp Trung ương; có ít nhất 10 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên được xét duyệt hằng năm…

Tin, ảnh: Hoàng Triều
