Đại học Huế: Điều chỉnh tuyển sinh theo hướng chất lượng và công bằng

Nhiều học sinh tham gia tư vấn tuyển sinh 2026 do Trường Đại học Kinh tế tổ chức

Gắn với thị trường lao động

TS. Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc phụ trách Đại học Huế thông tin: năm 2026, Đại học Huế tiến hành rà soát và điều chỉnh một số tổ hợp môn xét tuyển đối với một số ngành đào tạo. Việc điều chỉnh được thực hiện có chọn lọc, dựa trên căn cứ khoa học và thực tiễn.

Trước hết, việc xây dựng và điều chỉnh các tổ hợp môn bám sát chuẩn đầu vào và yêu cầu năng lực cốt lõi của từng ngành đào tạo. Mỗi tổ hợp được xác định phải phản ánh đúng những môn học nền tảng, giúp người học có đủ năng lực để theo học chương trình và phát triển nghề nghiệp sau này. Chẳng hạn, với các ngành thuộc khối kỹ thuật - công nghệ, các môn Toán, Vật lý, Tin học hoặc các môn khoa học tự nhiên được cân nhắc phù hợp; trong khi đó, các ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội - nhân văn sẽ chú trọng các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý hoặc Ngoại ngữ.

Thứ hai, việc điều chỉnh tổ hợp môn còn nhằm bảo đảm sự phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. Trong bối cảnh học sinh có nhiều lựa chọn môn học theo định hướng cá nhân, việc mở rộng hoặc bổ sung tổ hợp xét tuyển giúp tạo điều kiện để thí sinh từ các tổ hợp khác nhau vẫn có cơ hội đăng ký vào ngành mình yêu thích, miễn là đáp ứng được yêu cầu năng lực cốt lõi của ngành đó.

Đại học Huế cũng tham khảo nhu cầu xã hội, xu hướng phát triển ngành nghề và ý kiến từ các đơn vị đào tạo, nhà tuyển dụng. Đây là yếu tố quan trọng để bảo đảm rằng, việc điều chỉnh không chỉ phù hợp về mặt học thuật mà còn gắn với thực tiễn thị trường lao động, đặc biệt trong bối cảnh nhiều ngành nghề liên ngành, ngành mới đang phát triển mạnh.

Điều chỉnh kỹ thuật trong quá trình triển khai

Theo TS. Lê Văn Tường Lân, Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế, năm 2026, Đại học Huế cơ bản giữ ổn định các phương thức tuyển sinh như những năm gần đây. Cụ thể, các phương thức gồm: xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT, xét tuyển kết hợp, xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và xét tuyển dựa vào điểm thi đánh giá năng lực.

Việc duy trì ổn định các phương thức xét tuyển nhằm bảo đảm tính liên tục, giúp thí sinh và phụ huynh thuận lợi trong việc định hướng, chuẩn bị hồ sơ, đồng thời phù hợp với lộ trình chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong bối cảnh hệ thống tuyển sinh đang được chuẩn hóa và đồng bộ trên toàn quốc.

Tuy không thay đổi về bản chất phương thức, nhưng Đại học Huế thực hiện một số điều chỉnh kỹ thuật trong quá trình triển khai. Trong đó, tiến hành rà soát và chuẩn hóa điều kiện xét tuyển học bạ ở một số ngành có mức độ cạnh tranh cao, nhằm bảo đảm sự tương thích giữa kết quả học tập THPT và yêu cầu đào tạo của ngành.

Đồng thời, cơ chế quy đổi điểm giữa các phương thức cũng được hoàn thiện theo hướng minh bạch, hợp lý, bảo đảm không tạo ra chênh lệch bất lợi giữa các nhóm thí sinh. Việc xác định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào được thực hiện phù hợp với đặc thù từng ngành, từng lĩnh vực đào tạo.

Những điều chỉnh kỹ thuật này nằm trong chiến lược dài hạn của Đại học Huế: đa dạng hóa nguồn tuyển, lựa chọn được thí sinh có năng lực phù hợp với ngành đào tạo, bảo đảm công bằng giữa các phương thức và từng bước nâng cao chất lượng đầu vào. Đây cũng là cơ sở để nhà trường thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Tăng cường tư vấn đa kênh

Trong bối cảnh tuyển sinh năm 2026 có một số điểm mới về quy chế và quy trình đăng ký xét tuyển, Đại học Huế xác định công tác tư vấn tuyển sinh đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Mục tiêu không chỉ cung cấp thông tin, mà còn đồng hành, hỗ trợ học sinh và phụ huynh đưa ra lựa chọn phù hợp.

Đại học Huế và các trường thành viên xây dựng kế hoạch tư vấn theo hướng đồng bộ, đa kênh và mở rộng phạm vi tiếp cận. Các đoàn tư vấn trực tiếp được tổ chức tại nhiều trường THPT trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên và một số tỉnh, thành trong cả nước. Đại học Huế cũng tham gia các ngày hội tư vấn tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan báo chí và địa phương phối hợp tổ chức.

PGS.TS. Trần Thanh Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế cho biết: "Tư vấn trực tuyến sẽ được đẩy mạnh thông qua các buổi livestream, webinar theo nhóm ngành đào tạo. Tổng đài, fanpage và cổng thông tin tuyển sinh của Đại học Huế, các trường được vận hành thường xuyên để giải đáp thắc mắc cho thí sinh. Các ấn phẩm như cẩm nang tuyển sinh, video giới thiệu ngành, tài liệu hướng dẫn đăng ký nguyện vọng cũng được xây dựng, cập nhật sớm và công bố rộng rãi".

Nội dung tư vấn tập trung làm rõ những điểm mới trong quy chế tuyển sinh năm 2026; hướng dẫn chi tiết quy trình đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thông tin về phương thức xét tuyển, nguyên tắc quy đổi điểm, việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ cũng như dự báo nhu cầu nhân lực và cơ hội việc làm của từng nhóm ngành.

Đại học Huế và các trường thành viên, khoa trực thuộc nỗ lực mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin cho mọi thí sinh, dù ở khu vực thành thị hay nông thôn nhằm tạo sự minh bạch, công bằng để học sinh tự tin lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực và ước mơ.