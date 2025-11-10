Kết hợp tri thức bản địa với tri thức khoa học trong giáo dục bảo vệ môi trường

Đại diện nhóm nghiên cứu đề tài trình bày lý do, mục tiêu, nội dung thực hiện đề tài

Theo báo cáo của đại diện nhóm đề tài, giáo dục hiện nay cần đổi mới nội dung, phương pháp dạy học nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, hình thành phẩm chất và năng lực cho học sinh, phù hợp với yêu cầu thời đại 4.0. Giáo dục BVMT là nhiệm vụ trọng tâm, giúp học sinh có ý thức, thái độ đúng đắn và hành vi tích cực trong bảo vệ thiên nhiên, hướng tới phát triển bền vững. Bên cạnh đó, việc kết hợp tri thức bản địa với tri thức khoa học giúp học sinh hiểu sâu hơn về văn hóa, môi trường và phát triển tư duy thực tiễn, đặc biệt có ý nghĩa khi áp dụng tại thành phố Huế, vùng có bản sắc văn hóa và sinh thái đặc trưng.

Nhóm đề tài sẽ tập trung nghiên cứu 5 nội dung, công việc. Trong đó, nghiên cứu cơ sở lý của việc kết hợp tri thức bản địa với tri thức khoa học trong dạy học tích hợp giáo dục BVMT cho học sinh trên địa bàn thành phố Huế; đánh giá thực trạng của việc tổ chức dạy học theo hướng tích hợp giáo dục BVMT ở một số trường phổ thông trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025. Đề tài sẽ đề xuất hệ thống các giải pháp, mô hình nhằm kết hợp giữa tri thức bản địa và tri thức khoa học trong việc tổ chức dạy học theo hướng tích hợp giáo dục BVMT ở trường THPT Huế. Đồng thời tổ chức dạy thực nghiệm thí điểm các mô hình.

Sản phẩm khi đề tài hoàn thành sẽ đóng góp lý luận, đổi mới phương pháp dạy học, mở hướng nghiên cứu liên ngành, đổi mới nhận thức giáo dục môi trường. Ngoài ra, kết quả đề tài còn góp phần nâng cao ý thức, hành vi bền vững, bảo tồn và phát huy tri thức bản địa, cũng như đóng góp cho chính sách giáo dục địa phương.