23 đội tranh tài tại giải bóng đá Đại hội Thể dục thể thao phường Kim Trà

Gần 400 cầu thủ đến từ 23 đội bóng tham dự giải

Quy tụ gần 400 VĐV đến từ 23 đội bóng trên địa bàn, tại giải, các đội chia làm 8 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn 8 đội đứng nhất mỗi bảng vào vòng tiếp theo.

Ông Mai Văn Xuân – Phó Chủ tịch UBND phường Kim Trà chia sẻ, việc quy tụ tới 23 đội bóng tham dự là minh chứng sinh động cho sự lớn mạnh của phong trào TDTT quần chúng nói chung, môn bóng đá nói riêng. Qua giải đấu này, tin tưởng sẽ phát hiện thêm nhiều nhân tố tiêu biểu, làm lực lượng nòng cốt cho đoàn thể thao phường tham gia các giải thành phố trong thời gian tới.

Đại hội TDTT phường Kim Trà lần thứ I có 9 môn thi đấu: bóng đá, điền kinh, việt dã, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, cờ tướng, kéo co và bi sắt, được tổ chức từ tháng 10/2025.

Đến nay, ĐH đã hoàn tất 6 môn, gồm: cờ vua, cờ tướng, cầu lông, bóng bàn, bi sắt, việt dã. Dự kiến, từ đây đến 12/4 sẽ hoàn tất 3 môn còn lại là bóng đá, điền kinh và kéo co.