23 đội tranh tài tại giải bóng đá Đại hội Thể dục thể thao phường Kim Trà

ClockThứ Năm, 19/03/2026 17:19
HNN.VN - Giải bóng đá Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) phường Kim Trà lần I, năm 2025 - 2026 chính thức khởi tranh chiều 19/3 trên sân cỏ nhân tạo An Nhiên (phường Hương Trà).

 Gần 400 cầu thủ đến từ 23 đội bóng tham dự giải

Quy tụ gần 400 VĐV đến từ 23 đội bóng trên địa bàn, tại giải, các đội chia làm 8 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn 8 đội đứng nhất mỗi bảng vào vòng tiếp theo.

Ông Mai Văn Xuân – Phó Chủ tịch UBND phường Kim Trà chia sẻ, việc quy tụ tới 23 đội bóng tham dự là minh chứng sinh động cho sự lớn mạnh của phong trào TDTT quần chúng nói chung, môn bóng đá nói riêng. Qua giải đấu này, tin tưởng sẽ phát hiện thêm nhiều nhân tố tiêu biểu, làm lực lượng nòng cốt cho đoàn thể thao phường tham gia các giải thành phố trong thời gian tới.

Đại hội TDTT phường Kim Trà lần thứ I có 9 môn thi đấu: bóng đá, điền kinh, việt dã, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, cờ tướng, kéo co và bi sắt, được tổ chức từ tháng 10/2025.

Đến nay, ĐH đã hoàn tất 6 môn, gồm: cờ vua, cờ tướng, cầu lông, bóng bàn, bi sắt, việt dã. Dự kiến, từ đây đến 12/4 sẽ hoàn tất 3 môn còn lại là bóng đá, điền kinh và kéo co.

HÀN ĐĂNG
Gần 300 vận động viên tham dự giải việt dã phường Kim Trà

Giải việt dã phường Kim Trà 2026 khởi tranh sáng 9/3. Đây là môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao lần I của phường, vừa là hoạt động khai màn cho chuỗi sự kiện Lễ tế Bà Bún diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/3 tại địa phương này.

V.League và giấc mơ vươn ra "biển lớn"

Hơn hai thập niên tham dự các giải đấu cấp câu lạc bộ (CLB) do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức, các CLB Việt Nam đã có những bước tiến nhất định nhưng hành trình vươn ra “biển lớn” của các đại diện V.League vẫn còn nhiều thử thách.

