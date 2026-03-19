Prudential nâng cao sự yên tâm trong từng giao dịch, đồng hành cùng xu hướng thanh toán không tiền mặt

Xu hướng thanh toán thông qua hình thức kỹ thuật số (thanh toán số) tại Việt Nam đang gia tăng mạnh mẽ. Theo Ngân hàng Nhà nước, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đã đạt quy mô gấp khoảng 26 lần tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Đồng thời, Chính phủ cũng ban hành Nghị định 52/2024/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt, nhằm thúc đẩy minh bạch hóa nền kinh tế và giảm thiểu rủi ro trong các giao dịch tài chính.

Hiện nay, với khoảng 87% người trưởng thành tại Việt Nam sở hữu tài khoản ngân hàng, tạo nền tảng thuận lợi để các dịch vụ tài chính và bảo hiểm mở rộng hình thức thanh toán số. Trước bối cảnh đó, Prudential chính thức công bố triển khai giao dịch đóng phí không tiền mặt trên toàn quốc từ ngày 2/4/2026. Việc này được áp dụng đồng bộ tại tất cả các “điểm chạm” với khách hàng, bao gồm hệ thống Trung tâm Chăm sóc khách hàng, Văn phòng Tổng Đại lý và đội ngũ Tư vấn viên trên khắp cả nước.

Trung tâm chăm sóc khách hàng Prudential tại Trần Cao Vân, TP. Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp cho biết, quá trình chuyển đổi được thực hiện với lộ trình chuẩn bị kỹ lưỡng, nhằm giúp khách hàng thích nghi thuận lợi với phương thức thanh toán số, đồng thời nâng cao tính minh bạch và an toàn trong từng giao dịch.

Chuyển đổi số với lộ trình phù hợp cho mọi khách hàng

Hiểu rõ sự khác biệt về mức độ tiếp cận công nghệ giữa các vùng miền và nhóm khách hàng, Prudential đặt mục tiêu đạt 100% giao dịch không tiền mặt vào năm 2027. Khoảng thời gian từ nay đến mốc thời gian đó được xem là giai đoạn chuyển tiếp, giúp khách hàng dần làm quen với các hình thức thanh toán số.

Trong quá trình này, đội ngũ tư vấn viên sẽ đóng vai trò hỗ trợ quan trọng, trực tiếp hướng dẫn khách hàng thực hiện giao dịch trên thiết bị di động một cách đơn giản và an toàn. Đồng thời, khách hàng vẫn có thể thực hiện thanh toán tại các điểm thu hộ gần nơi sinh sống, duy trì sự thuận tiện trong thói quen giao dịch hàng ngày.

Để hỗ trợ khách hàng trong quá trình chuyển đổi, Prudential hợp tác với hơn 15 đối tác thanh toán, cung cấp hệ sinh thái thanh toán linh hoạt trên nhiều kênh khác nhau. Khách hàng có thể lựa chọn hình thức phù hợp nhất với nhu cầu cá nhân.

Quầy dịch vụ chăm sóc khách hàng Prudential

Chia sẻ về định hướng này, đại diện Prudential cho biết chiến lược chuyển đổi số không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình vận hành mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi khách hàng thông qua các giao dịch minh bạch và được ghi nhận tự động.

“Chúng tôi hướng tới xây dựng một hệ sinh thái thanh toán hiện đại, nơi mỗi giao dịch đều được số hóa để trở nên nhanh chóng, an toàn và thuận tiện hơn cho khách hàng. Đây cũng là nền tảng để Prudential tiếp tục củng cố niềm tin và sự yên tâm của khách hàng trong kỷ nguyên số”, đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Hệ sinh thái thanh toán đa kênh mang đến sự yên tâm và linh hoạt cho khách hàng

Nhân viên hướng dẫn khách hàng thực hiện giao dịch

Sự kết hợp giữa hệ sinh thái thanh toán đa dạng và công nghệ ghi nhận thời gian thực không chỉ tối ưu hóa hiệu quả vận hành mà còn mang lại sự yên tâm tuyệt đối, giảm thiểu lo lắng về việc chậm trễ đóng phí hay rủi ro mất mát khi giao dịch bằng tiền mặt, từ đó đảm bảo hợp đồng luôn duy trì hiệu lực để bảo vệ gia đình trước mọi biến cố.

Thông qua lộ trình này, Prudential kỳ vọng đóng góp tích cực vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia, đồng thời thiết lập một tiêu chuẩn mới về an toàn tài chính trong ngành bảo hiểm. Trải qua hơn hai thập kỷ phát triển, Prudential vẫn kiên trì với mục tiêu lấy khách hàng làm trọng tâm, nhằm hiện thực hóa sứ mệnh mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt.

