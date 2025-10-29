Đội phản ứng nhanh Trường Đại học Sư phạm hỗ trợ hàng trăm sinh viên

Hỗ trợ di chuyển sinh viên đến nơi an toàn

Đội thành lập gồm 15 thành viên nòng cốt, được Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên trường trực tiếp chỉ đạo. Từ sáng 27/10, khi mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt, đội nhanh chóng triển khai công tác ứng cứu, di chuyển bằng thuyền và xe chuyên dụng đến các khu vực ngập sâu. Trong vòng 3 ngày đầu (đến 29/10), đội đã hỗ trợ khoảng 50 trường hợp sinh viên và người dân ở các khu vực thấp trũng di chuyển đến nơi an toàn.

Từ sáng 28/10, tình hình ngập lụt diễn biến tiếp tục phức tạp, đội phản ứng nhanh còn đảm nhiệm tiếp tế lương thực, thực phẩm cho sinh viên bị mắc kẹt trong các khu trọ. Hơn 20 trường hợp thiếu đồ ăn, nước uống đã được hỗ trợ kịp thời.

Song song với hoạt động cứu trợ bên ngoài, tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế cũng tổ chức các điểm tạm trú an toàn cho 120 sinh viên của trường và một số sinh viên các trường đại học khác. Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên đã chuẩn bị chu đáo chỗ ăn, nghỉ và chăm sóc sức khỏe cho các bạn.

Trong những ngày qua, đội chuẩn bị và cung cấp 350 suất ăn đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo sinh viên không bị thiếu thốn trong những ngày mưa lũ kéo dài. Các suất ăn được các thầy cô, sinh viên tình nguyện chia nhau nấu nướng, đóng gói và phát tận tay.