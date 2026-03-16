Chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên

Các hoạt động tri ân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12), Thương binh - Liệt sĩ (27/7) được Hội CCB ĐH Huế thực hiện hàng năm. Ảnh: Trung Kiên

Bài học từ những người lính Cụ Hồ

Trong buổi dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Huế nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), nhiều sinh viên của Trường ĐH Luật, ĐH Huế lặng người, mắt đỏ hoe khi nghe ThS. Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch Hội CCB của trường kể lại những năm tháng chiến đấu nơi chiến trường. Những câu chuyện giản dị về tình đồng đội; về những tháng ngày gian khó và niềm tin về hòa bình đã chạm đến cảm xúc của nhiều bạn trẻ. “Đứng trước những hàng mộ liệt sĩ và trực tiếp nghe thầy Kiên kể, chúng tôi rất xúc động. Những câu chuyện ấy giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước để có được hòa bình hôm nay. Đây cũng là lời nhắc nhở để sinh viên sống có trách nhiệm hơn, trân trọng hiện tại và nỗ lực học tập, rèn luyện để đóng góp cho xã hội”, anh Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Luật, ĐH Huế chia sẻ.

Là lực lượng từng trải qua môi trường quân ngũ, nhiều hội viên Hội CCB ĐH Huế có bản lĩnh chính trị vững vàng, kinh nghiệm sống phong phú và uy tín với thế hệ trẻ. Không ít hội viên hiện đang công tác tại các trường thành viên của ĐH Huế với vai trò cán bộ quản lý, giảng viên, chuyên viên, trực tiếp tham gia vào quá trình đào tạo và bồi dưỡng sinh viên. Sự gần gũi trong môi trường học tập và làm việc giúp các CCB thường xuyên trao đổi, trò chuyện với sinh viên, chia sẻ những trải nghiệm thời còn là chiến sĩ cũng như những bài học về tinh thần kỷ luật, ý chí vượt khó và trách nhiệm với cộng đồng. “Khi được nghe trực tiếp những câu chuyện về chiến tranh, đồng đội và những mất mát đã trải qua, nhiều sinh viên sẽ hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình. Từ đó, các em có ý thức sống trách nhiệm hơn, biết trân trọng những điều mình đang có và nỗ lực học tập, rèn luyện để đóng góp cho xã hội”, ThS. Nguyễn Trung Kiên nói.

Bên cạnh hoạt động giáo dục trực tiếp, Hội CCB ĐH Huế còn phối hợp với đoàn thanh niên, hội sinh viên của các trường thành viên tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa nhân các dịp lễ lớn. Hội cũng thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên các cựu chiến binh là thương binh, con liệt sĩ hoặc những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt; đồng thời vận động hội viên tham gia đóng góp các quỹ như: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Nhà đồng đội”… Những hoạt động này không chỉ thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” mà còn tạo cơ hội để sinh viên tham gia và học hỏi tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Đồng hành cùng sinh viên

Để giúp đỡ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập, Hội CCB ĐH Huế với uy tín và sự kết nối rộng rãi của mình đã vận động nhiều nguồn lực xã hội để hỗ trợ cho các em. Hàng năm, Hội vận động kinh phí tổ chức “chuyến xe về Tết” cho sinh viên nghèo với số tiền khoảng 20 triệu đồng; trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng giá trị khoảng 75 triệu đồng; dành các suất học bổng cho sinh viên thủ khoa với kinh phí khoảng 20 triệu đồng mỗi năm...

Các hoạt động phục vụ cộng đồng cũng được hội CCB các trường thành viên của ĐH Huế chú trọng thực hiện. Hội CCB Trường ĐH Luật, Đại học Huế đã tổ chức tuyên truyền pháp luật và trao quà cho học sinh tại các địa bàn miền núi. Đồng thời, tham gia góp ý, phản biện về các chính sách pháp luật liên quan đến đời sống người dân. Hội CCB Trường ĐH Nông Lâm tổ chức nhiều buổi tập huấn kỹ thuật nông nghiệp cho bà con các xã A Lưới...

Ông Phạm Quang Trung, Phó Chủ tịch Hội CCB Khối UBND thành phố khẳng định, trong hành trình đào tạo thế hệ trí thức trẻ, sự đồng hành của Hội CCB Đại học Huế đã và đang góp phần xây dựng một môi trường giáo dục giàu truyền thống, giúp sinh viên không chỉ được trang bị tri thức mà còn được bồi dưỡng lý tưởng sống, bản lĩnh chính trị và khát vọng cống hiến vì cộng đồng, đất nước.