Từ ý tưởng AI đến giải Nhì toàn quốc của sinh viên Y Huế

Vĩnh An thuyết trình tại cuộc thi. Ảnh: NVCC

Tại cuộc thi, các sinh viên hóa thân vào những vai trò học thuật khác nhau như giảng viên, nhà quản lý, nhà nghiên cứu, chuyên gia công nghệ để cùng tranh luận, phản biện và hiến kế cho tương lai giáo dục y học Việt Nam trong kỷ nguyên số với chủ đề “AI với hoạt động dạy và học trong lĩnh vực y học”.

Trong phiên họp này, Vĩnh An đảm nhận vai Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế và xuất sắc đoạt giải Nhì chung cuộc - một trong 14 giải thưởng được trao cho các đại diện từ các trường y - dược trên toàn quốc.

Chia sẻ về hành trình đến với giải thưởng, Vĩnh An cho biết, trước khi tham dự cuộc thi, TP. Huế vừa trải qua đợt mưa lũ kéo dài nhiều ngày. Lũ lụt không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn làm gián đoạn quá trình chuẩn bị nội dung dự thi. Khi di chuyển vào Cần Thơ chuẩn bị tham dự phiên họp giả định, An cảm thấy rất áp lực, vì đây là lần đầu tiên phải “giả định” vào vai trò rất lớn là hiệu trưởng của nhà trường. Đồng thời là người đại diện phát ngôn, đại diện cho thế hệ trẻ tiên phong - sáng tạo nên em ý thức được trọng trách của mình. Cuộc thi còn được phát trực tiếp đến toàn thể thầy, cô, sinh viên y - dược trên toàn quốc xem nên mọi phát biểu đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng, thể hiện kiến thức, bản lĩnh và tầm nhìn của người đại diện.

Nhờ sự động viên của các thầy cô và đoàn tham dự, An nhanh chóng lấy lại sự tự tin, thể hiện bài trình bày với những ý tưởng được đánh giá là “thực tế và có chiều sâu” về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy y khoa - từ việc cá nhân hóa bài giảng, mô phỏng ca lâm sàng bằng AI, đến quản lý dữ liệu học tập và nghiên cứu.

Hiện đang là sinh viên năm 5 ngành y khoa, Vĩnh An còn được giao nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. Để có thể cân bằng giữa việc học và các hoạt động, đồng thời có được khoảng thời gian nghiên cứu, An luôn tự nhắc nhở mình là “gắn” từng khoảng thời gian, mốc thời gian với một mục tiêu cụ thể cần đạt được trong thời gian đó.

Với tinh thần nỗ lực và khả năng thích ứng cao, Hoàng Ngọc Vĩnh An đã cho thấy hình ảnh một sinh viên y khoa năng động, sáng tạo, biết vượt khó và dấn thân trong thời đại công nghệ - nơi AI không chỉ là công cụ, mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ góp phần đổi mới giáo dục y học Việt Nam.