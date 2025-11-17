Trao 46 suất học bổng cho sinh viên

Trao học bổng cho sinh viên

Dịp này, Đại học Huế đã trao tặng 46 suất học bổng, mỗi suất trị giá 400 USD cho sinh viên các trường: Đại học Y - Dược, Đại học Nông Lâm, Đại học Kinh tế và Đại học Khoa học, thuộc Đại học Huế.

Chương trình học bổng VESAF, NFP cho sinh viên, học sinh nghèo là chương trình được Tổ chức VESAF, NFP tài trợ. Chương trình đã và đang tiếp tục cấp gần 200 suất học bổng cho các sinh viên đang theo học tại các trường thành viên của Đại học Huế, tạo điều kiện thuận lợi trong việc chi trả các khoản học phí, sách vở hàng năm, giúp các em đạt kết quả tốt trong học tập.

Học bổng VESAF có tính kế thừa, từ lần đầu tiên, đến khi ra trường, nếu sinh viên duy trì được thành tích học tập của mình sẽ được tiếp tục cấp học bổng cho những năm kế tiếp.

Phát biểu tại buổi trao học bổng, thay mặt Đại học Huế, TS. Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc phụ trách Đại học Huế gửi lời cảm ơn đến Tổ chức VESAF, NFP, Quỹ những trái tim Huế đã dành rất nhiều công sức, tình cảm, sự quan tâm và hỗ trợ đặc biệt cho sinh viên của Đại học Huế. Mong rằng, trong những năm đến, Tổ chức VESAF, NFP, Quỹ những trái tim Huế tiếp tục quan tâm hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn đang học tập tại các đơn vị trực thuộc Đại học Huế.