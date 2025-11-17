  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 21/11/2025 11:06

Trao 46 suất học bổng cho sinh viên

HNN.VN - Sáng 21/11, Đại học Huế phối hợp với Tổ chức Hỗ trợ giáo dục và xã hội Việt Nam (VESAF, NFP) trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học tập và rèn luyện tốt, do VESAF, NFP tài trợ.

Trao 150 suất học bổng, quà hỗ trợ cho sinh viên ảnh hưởng lũ lụtTrao 400 suất học bổng khóa học “Google AI Essentials”Báo Tuổi Trẻ tiếp sức đến trường cho 89 tân sinh viên TP. HuếTrao 219 suất học bổng Vallet cho học sinh, sinh viên xuất sắc

Trao học bổng cho sinh viên 

Dịp này, Đại học Huế đã trao tặng 46 suất học bổng, mỗi suất trị giá 400 USD cho sinh viên các trường:  Đại học Y - Dược, Đại học Nông Lâm, Đại học Kinh tế và Đại học Khoa học, thuộc Đại học Huế.

Chương trình học bổng VESAF, NFP cho sinh viên, học sinh nghèo là chương trình được Tổ chức VESAF, NFP tài trợ. Chương trình đã và đang tiếp tục cấp gần 200 suất học bổng cho các sinh viên đang theo học tại các trường thành viên của Đại học Huế, tạo điều kiện thuận lợi trong việc chi trả các khoản học phí, sách vở hàng năm, giúp các em đạt kết quả tốt trong học tập.

Học bổng VESAF có tính kế thừa, từ lần đầu tiên, đến khi ra trường, nếu sinh viên duy trì được thành tích học tập của mình sẽ được tiếp tục cấp học bổng cho những năm kế tiếp.

Phát biểu tại buổi trao học bổng, thay mặt Đại học Huế, TS. Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc phụ trách Đại học Huế gửi lời cảm ơn đến Tổ chức VESAF, NFP, Quỹ những trái tim Huế đã dành rất nhiều công sức, tình cảm, sự quan tâm và hỗ trợ đặc biệt cho sinh viên của Đại học Huế. Mong rằng, trong những năm đến, Tổ chức VESAF, NFP, Quỹ những trái tim Huế tiếp tục quan tâm hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn đang học tập tại các đơn vị trực thuộc Đại học Huế.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
 Từ khóa:
Trao 46suất học bổngcho sinh viêncó hoàn cảnhkhó khăn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đoàn kết - “điểm tựa” vượt qua khó khăn

Sau cơn lũ lịch sử, tinh thần đoàn kết của người dân lại được thể hiện rõ hơn lúc nào hết, như một điểm tựa để cùng nhau vượt qua khó khăn và được thể hiện trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTDT).

Đoàn kết - “điểm tựa” vượt qua khó khăn
Phong Dinh sống chung với lũ

Khi nhiều nơi trên địa bàn thành phố (TP) Huế nước đã rút dần thì ở vùng trũng nằm phía nam sông Ô Lâu, đặc biệt phường Phong Dinh nhiều tổ dân phố (TDP) nước vẫn “trắng đồng”. Trong biển nước mênh mông ấy, người dân chọn cách thích ứng, sống chung với lũ.

Phong Dinh sống chung với lũ

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top