Cơ hội mới cho sinh viên nước ngoài giỏi tiếng Nga

Nga công bố thành lập học bổng trị giá 15.000 ruble dành cho sinh viên quốc tế bậc đại học và sau đại học tại các trường đại học Nga có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực ngôn ngữ và văn học Nga.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. (Ảnh: Xinhua) 

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin vừa công bố thành lập học bổng trị giá 15.000 ruble (khoảng 250 USD) dành cho sinh viên quốc tế bậc đại học và sau đại học tại các trường đại học Nga có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực ngôn ngữ và văn học Nga.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, quyết định của Chính phủ nhằm thực hiện chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin về việc thành lập học bổng đặc biệt trong khuôn khổ chính sách nhà nước hỗ trợ tiếng Nga và các ngôn ngữ của các dân tộc Nga.

Học bổng mới được mang tên nhà ngữ văn học xuất sắc Lyudmila Verbitskaya và bắt đầu được trao từ tháng Chín tới. Thông cáo của chính phủ nêu rõ học bổng nhằm hỗ trợ các chuyên gia trẻ, những người sẽ tiếp tục giảng dạy tiếng Nga và văn học Nga ở nước ngoài.

10 sinh viên nước ngoài sau đại học (năm thứ nhất cao học) và 10 sinh viên đại học (năm thứ hai) sẽ được nhận học bổng trị giá 15.000 và 20.000 ruble một tháng trong vòng 12 tháng.

Để nhận học bổng ứng viên phải được hội đồng học thuật của trường đại học đề cử, không nợ môn thi và không có điểm kiểm tra từ "trung bình" trở xuống. Các bài báo được công bố trên các tạp chí khoa học có bình duyệt. Việc tham gia các hội nghị khoa học các giải thưởng và việc nhận được tài trợ nghiên cứu cũng sẽ được xem xét.

Lyudmila Verbitskaya (1936-2019) là nhà ngôn ngữ học Liên Xô và Nga, chuyên gia về nghiên cứu Nga, Tiến sĩ Ngữ văn học, Hiệu trưởng Đại học Quốc gia St. Petersburg từ năm 1994 đến năm 2008, và Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nga.

Bà là tác giả và đồng tác giả của hơn 350 công trình khoa học và giáo dục trong các lĩnh vực ngôn ngữ học Nga và ngôn ngữ học đại cương, ngữ âm học, âm vị học và phương pháp giảng dạy tiếng Nga. Bà đã nhận được nhiều giải thưởng, bao gồm các giải thưởng quốc tế.

Khai trương Nền tảng số về phát triển thị trường nước ngoài

