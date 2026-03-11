Tập trung nguồn lực nhằm hiện thực hóa các chương trình trọng điểm

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu khai mạc hội nghị

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Đinh Thị Như Hiền, TUV, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND thành phố.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố cho biết, trên cơ sở tổng kết giai đoạn 2021 - 2025 và dự báo tình hình thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố đã chỉ đạo xây dựng 4 chương trình trọng điểm gồm: Phát triển công nghiệp; phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, thông minh gắn với đô thị di sản; đột phá khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Các dự thảo được chuẩn bị chặt chẽ, bảo đảm chất lượng và tính khả thi, sẵn sàng triển khai sau khi được Thành ủy thông qua.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn đề nghị các đại biểu tập trung phân tích bối cảnh, nhận diện rõ thời cơ, thách thức; từ đó thảo luận sâu về mục tiêu, chỉ tiêu, nguồn lực, lộ trình và phân công trách nhiệm cụ thể trong triển khai các chương trình trọng điểm.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Như Hiền, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND thành phố cho biết, quý I/2026, kinh tế - xã hội thành phố đạt nhiều kết quả tích cực: GRDP ước tăng 9,88%, cao hơn cùng kỳ; thu ngân sách đạt khoảng 3.123 tỷ đồng (19,5% dự toán); chi ngân sách đạt 2.508,6 tỷ đồng (13,6% dự toán); chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,2%... Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường; kiểm tra, giám sát, dân vận có chuyển biến tích cực; tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như việc cụ thể hóa chủ trương ở một số tổ chức Đảng còn chậm, một số cơ quan thiếu chủ động, công tác phát triển đảng viên gặp khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình thông tin tóm tắt 4 chương trình trọng điểm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII

Trong quý II, Đảng ủy UBND thành phố xác định tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện nghiêm các nghị quyết, chương trình hành động; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, hiệu lực kiểm tra, giám sát; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh điểm nóng.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn giao trách nhiệm cho cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ, sâu sắc các ý kiến tham gia tại hội nghị, hoàn chỉnh các nội dung chương trình trọng điểm để báo cáo tại Hội nghị Thành ủy. Cấp uỷ các tổ chức Đảng trực thuộc lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2026; cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương cập nhật, bổ sung Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ, chi bộ; nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành nghị quyết; chất lượng triển khai nhiệm vụ chính trị; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”…

“Các đồng chí trong Ban Chấp hành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy để tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy. Từng cấp ủy, từng đồng chí bí thư, người đứng đầu, từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ phải chuyển mạnh từ “triển khai” sang “hành động”, từ “hoàn thành” sang “hoàn thành ở mức cao nhất”; làm có trách nhiệm, làm đến nơi, đến chốn; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp ủy, cơ quan, đơn vị giải pháp khắc phục những vấn đề phát sinh ở cơ sở trong quá trình thực hiện; tận tâm, tận tụy, tận lực với công việc; góp phần xây dựng Đảng bộ UBND thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh một cách toàn diện”, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh.