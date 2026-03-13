Hành hung cảnh sát giao thông, lĩnh 12 tháng tù giam

Bị cáo Lê Đức Hạnh trước tòa

Theo cáo trạng, khoảng 16h30 ngày 30/10/2025, tổ công tác Đội 2 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Huế làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại khu vực cầu Vỹ Dạ thời điểm lưu lượng phương tiện tăng cao do nhiều ô tô dừng tránh lũ gây ùn ứ.

Trong quá trình điều tiết, lực lượng chức năng phát hiện Hạnh điều khiển xe máy đi sai phần đường nên ra hiệu lệnh yêu cầu quay đầu. Dù đã được giải thích, Hạnh không chấp hành mà còn tỏ thái độ chống đối, lách xe bỏ đi.

Di chuyển khoảng 30m, Hạnh bất ngờ dừng xe, quay lại lao vào tấn công đồng chí Phạm Q. A. đang làm nhiệm vụ. Bị cáo dùng chân đá vào vùng bụng dưới khiến cán bộ CSGT quỵ xuống, sau đó tiếp tục đấm liên tiếp vào vùng mặt.

Ngay sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ cùng người dân đã kịp thời khống chế, đưa Hạnh về trụ sở Công an phường Vỹ Dạ. Vụ việc khiến đồng chí Phạm Q. A. bị xây xát ở đầu gối trái và vùng dưới gò má phải, phải điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, nguy hiểm, xâm phạm hoạt động đúng đắn của lực lượng thi hành công vụ, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn giao thông và an ninh trên địa bàn.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Lê Đức Hạnh 12 tháng tù giam.