Những bước nhảy của Aedus Crew

Aedus Crew luôn thu hút mọi ánh mắt mỗi khi biểu diễn

Aedus Crew ra mắt năm 2024, xuất phát từ mong muốn giản dị có một “mái nhà” để những người chung đam mê có thể gắn bó lâu dài. Đến nay, nhóm có 20 thành viên chính thức, chủ yếu là sinh viên; một số đã tốt nghiệp, đi làm trong ngành y vẫn tiếp tục đồng hành.

Xuất phát điểm của nhiều thành viên Aedus là mảng choreography (biên đạo vũ đạo) và trình diễn lại các bài nhảy của những nhóm nhạc, nhóm nhảy nổi tiếng, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ K-pop. Từ những bước nhảy quen thuộc đó, nhóm dần mở rộng biên độ sáng tạo, tìm hiểu sâu hơn về hiphop, waacking (phong cách nhảy tập trung vào chuyển động tay), tutting (phong cách nhảy tạo hình bằng tay) và các chất liệu của vũ đạo đường phố (street dance) khác. Việc lựa chọn nhảy thay vì các loại hình nghệ thuật khác bởi nhảy mang đến cho Aedus một không gian rộng mở hơn để các cá tính được bộc lộ và dung hòa. Mỗi thành viên trong nhóm mang một màu sắc riêng, và chính sự đa dạng ấy giúp Aedus tìm được tiếng nói chung: Cùng phối hợp, cùng trình diễn nhưng vẫn giữ được bản dạng cá nhân.

Là một thành viên đời đầu của Aedus Crew, Nguyễn Phước Thu Trang tâm sự: Nhóm nhảy trực thuộc một trường đại học, Aedus đối diện với những thách thức đặc thù. Đội hình thay đổi theo từng năm học, lịch học thực hành chồng chéo khiến việc thống nhất thời gian tập luyện không hề dễ dàng. Trong môi trường sinh hoạt phong trào sinh viên sôi nổi, Aedus không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu trong việc duy trì và phát triển thành viên.

Trong điều kiện hiện có, Aedus Crew chủ yếu tập luyện tại sân trường hoặc khu vực Bia Quốc Học, những không gian mở, gần gũi với cộng đồng. Chưa có điều kiện sinh hoạt tại các studio chuyên nghiệp, nhóm chọn cách “làm quen” với mặt sân, gió sông và ánh nhìn của người đi đường. Những buổi tập như thế, đôi khi vô tình trở thành những màn trình diễn nhỏ, góp phần đưa street dance đến gần hơn với công chúng Huế.

“Huế trầm lắng nhưng vẫn rất cởi mở với cái mới. Những năm gần đây, cộng đồng cũng đón nhận hiphop bằng cái nhìn tích cực hơn. Chính những giá trị truyền thống và nét trầm mặc của Huế lại trở thành nguồn cảm hứng cho chúng tôi trong sáng tạo và trình diễn”, Thu Trang bày tỏ.

Ở góc độ phong cách và chuyên môn, Tiểu Liên - một thành viên của nhóm cho biết, nhóm hiện theo đuổi hình thức showcase dance (trình diễn vũ đạo), nơi các thành viên cùng trình diễn và kết hợp nhiều thể loại trong một tiết mục. “Choreography vẫn là chất liệu chủ đạo, bên cạnh waacking, tutting và hip-hop. Khi xây dựng bài nhảy, chúng tôi linh hoạt theo mục đích biểu diễn. Với các chương trình sinh viên hay hoạt động tình nguyện, bài nhảy sẽ đơn giản, vui tươi; còn với các cuộc thi, nhóm ưu tiên mạch cảm xúc, câu chuyện và thông điệp mà tiết mục muốn truyền tải”, Tiểu Liên bày tỏ.

Nhắc đến dấu mốc đáng nhớ trong quá trình hoạt động, các thành viên Aedus không giấu được cảm xúc khi nhắc lại cuộc thi “Giai điệu tuổi trẻ” do Trường Đại học Y - Dược, Đại họcHuế tổ chức vào tháng 11/2025. Tiểu Liên nhớ lại: “Đó là khoảng thời gian chúng tôi tập luyện rất căng thẳng nhưng cũng đáng nhớ nhất. Khi đứng trên sân khấu và nghe tiếng reo hò từ khán đài, tất cả các thành viên đều cháy hết mình. Giải Nhất bảng vũ đạo là sự ghi nhận cho những nỗ lực của nhóm, không chỉ trong cuộc thi mà còn từ những ngày đầu thành lập”.