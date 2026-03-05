Đào tạo hàng nghìn sinh viên hướng tới mục tiêu làm chủ công nghệ

Lễ ký kết hợp tác chuyển giao chương trình đào tạo giữa Cranes Varsity và FPT.

Đây là một trong các mục tiêu về phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo đó, hai bên sẽ đào tạo 5 chương trình gồm: AI Chip (Thiết kế vi mạch bán dẫn), AI Agent (Trợ lý AI), UAV (lĩnh vực thiết bị bay không người lái), Data Science (Khoa học dữ liệu) và Cyber Security (an ninh mạng).

Nguồn nhân lực từ các chương trình này sẽ là bước đi cụ thể nhằm góp phần giải bài toán nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược, hướng tới mục tiêu làm chủ công nghệ lõi và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số.

Các khóa học được thực hiện theo hình thức đào tạo linh hoạt từ 12 đến 24 tháng, sinh viên sẽ tiếp cận phương pháp giảng dạy tiên tiến, thực hành trên các thiết bị công nghệ hiện đại ngay tại Việt Nam đồng thời sở hữu chứng chỉ quốc tế có giá trị tại nhiều quốc gia trên toàn cầu. Trong năm 2026, các đơn vị hướng đến mục tiêu tuyển sinh và đào tạo đạt 1.000 sinh viên.

Phát biểu tại chương trình, Ngài Vipra Pandey, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Việc ra mắt 5 chương trình đào tạo hôm nay diễn ra vào thời điểm vô cùng thuận lợi, song hành cùng những cột mốc chiến lược mới nhất của Việt Nam. Đó là Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định khoa học và công nghệ là 'đột phá chiến lược hàng đầu', và Nghị quyết số 59-NQ/TW kêu gọi chủ động hội nhập quốc tế như một 'động lực chiến lược' cho kỷ nguyên phát triển mới".

Đánh giá về tiềm năng hợp tác, kết nối đào tạo, đại diện các đơn vị mong muốn xây dựng một hệ sinh thái đào tạo nhân lực công nghệ bài bản, có khả năng cạnh tranh toàn cầu và đóng góp thực chất cho sự phát triển của Việt Nam.

Các bên cũng tiếp tục nỗ lực xây dựng các chương trình đào tạo mang tính toàn cầu, gắn kết với doanh nghiệp, trao quyền cho sinh viên và tạo ra tác động ý nghĩa để hướng tới mục tiêu trong tương lai, Việt Nam sẽ có nguồn nhân lực chất lượng cao, không chỉ làm chủ công nghệ mà còn đáp ứng được những nhu cầu cấp thiết của quốc gia trong kỷ nguyên số.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đơn vị cũng tổ chức tọa đàm với sự tham gia đại diện các đối tác quốc tế và chuyên gia trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và công nghệ nhúng.

Phiên thảo luận tập trung vào những vấn đề nóng hổi nhất của thị trường lao động hiện nay, bao gồm: Nhu cầu cấp thiết về nhân lực kỹ thuật trong các ngành công nghệ lõi; Yêu cầu chuẩn hóa chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế và nhất là mô hình liên kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực thực chiến cho người học.

