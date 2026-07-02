Đại học Huế trao quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Đại học Huế

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; cùng các đồng chí đại diện Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố…

Sự kiện đánh dấu bước kiện toàn đồng bộ đội ngũ lãnh đạo tại các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc, bảo đảm tính kế thừa, ổn định và phát triển bền vững. Đồng thời, đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng quản trị, phát huy tối đa quyền tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng, hướng đến kỷ niệm 70 năm “Xây dựng và phát triển Đại học Huế 1957 - 2027”, quyết tâm phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia theo các nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Tại buổi lễ, GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế đã trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường đại học thành viên và trưởng các đơn vị trực thuộc.

Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

Danh sách viên chức quản lý các trường thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Huế được bổ nhiệm và trao quyết định trong đợt này:

1. Trường Đại học Khoa học:

PGS.TS. Võ Thanh Tùng – Hiệu trưởng

TS. Bùi Quang Vũ – Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền – Phó Hiệu trưởng

TS. Phan Tuấn Anh – Phó Hiệu trưởng

2. Trường Đại học Kinh tế:

PGS.TS. Trương Tấn Quân – Hiệu trưởng

TS. Phan Khoa Cương – Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Bùi Đức Tính – Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Thanh Hoàn – Phó Hiệu trưởng

3. Trường Đại học Luật:

PGS.TS. Đoàn Đức Lương – Hiệu trưởng

TS. Nguyễn Hồng Sơn – Phó Hiệu trưởng

TS. Nguyễn Sơn Hà – Phó Hiệu trưởng

4. Trường Đại học Ngoại ngữ:

PGS.TS. Phạm Thị Hồng Nhung – Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Văn Huy – Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Hồ Hoàng Thủy – Phó Hiệu trưởng

5. Trường Đại học Nông Lâm:

GS.TS. Lê Đình Phùng – Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn – Phó Hiệu trưởng

6. Trường Đại học Sư phạm:

TS. Lê Hồ Sơn – Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Thành Nhân – Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hùng – Phó Hiệu trưởng

7. Trường Đại học Y – Dược:

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy – Hiệu trưởng

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo – Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng – Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm – Phó Hiệu trưởng

TS. Đặng Phước Hải – Phó Hiệu trưởng

8. Trường Đại học Nghệ thuật:

TS. Phan Lê Chung – Phó Hiệu trưởng

9. Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin:

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn – Viện trưởng

10. Trung tâm GDQP&AN: