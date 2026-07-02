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ClockThứ Năm, 02/07/2026 19:14

Đại học Huế trao quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc

HNN.VN - Chiều 2/7, Đại học Huế tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc.

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Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; cùng các đồng chí đại diện Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố…

Sự kiện đánh dấu bước kiện toàn đồng bộ đội ngũ lãnh đạo tại các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc, bảo đảm tính kế thừa, ổn định và phát triển bền vững. Đồng thời, đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng quản trị, phát huy tối đa quyền tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng, hướng đến kỷ niệm 70 năm “Xây dựng và phát triển Đại học Huế 1957 - 2027”, quyết tâm phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia theo các nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Tại buổi lễ, GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế đã trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường đại học thành viên và trưởng các đơn vị trực thuộc.

Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

Danh sách viên chức quản lý các trường thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Huế được bổ nhiệm và trao quyết định trong đợt này:

1. Trường Đại học Khoa học:

  • PGS.TS. Võ Thanh Tùng – Hiệu trưởng
  • TS. Bùi Quang Vũ – Phó Hiệu trưởng
  • PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền – Phó Hiệu trưởng
  • TS. Phan Tuấn Anh – Phó Hiệu trưởng

2. Trường Đại học Kinh tế:

  • PGS.TS. Trương Tấn Quân – Hiệu trưởng
  • TS. Phan Khoa Cương – Phó Hiệu trưởng
  • PGS.TS. Bùi Đức Tính – Phó Hiệu trưởng
  • PGS.TS. Phan Thanh Hoàn – Phó Hiệu trưởng

3. Trường Đại học Luật:

  • PGS.TS. Đoàn Đức Lương – Hiệu trưởng
  • TS. Nguyễn Hồng Sơn – Phó Hiệu trưởng
  • TS. Nguyễn Sơn Hà – Phó Hiệu trưởng

4. Trường Đại học Ngoại ngữ:

  • PGS.TS. Phạm Thị Hồng Nhung – Hiệu trưởng
  • PGS.TS. Nguyễn Văn Huy – Phó Hiệu trưởng
  • PGS.TS. Nguyễn Hồ Hoàng Thủy – Phó Hiệu trưởng

5. Trường Đại học Nông Lâm:

  • GS.TS. Lê Đình Phùng – Hiệu trưởng
  • PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn – Phó Hiệu trưởng

6. Trường Đại học Sư phạm:

  • TS. Lê Hồ Sơn – Hiệu trưởng
  • PGS.TS. Nguyễn Thành Nhân – Phó Hiệu trưởng
  • PGS.TS. Nguyễn Thanh Hùng – Phó Hiệu trưởng

7. Trường Đại học Y – Dược:

  • GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy – Hiệu trưởng
  • PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo – Phó Hiệu trưởng
  • PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng – Phó Hiệu trưởng
  • PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm – Phó Hiệu trưởng
  • TS. Đặng Phước Hải – Phó Hiệu trưởng

8. Trường Đại học Nghệ thuật:

  • TS. Phan Lê Chung – Phó Hiệu trưởng

9. Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin:

  • PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn – Viện trưởng

10. Trung tâm GDQP&AN:

  • GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy – Quyền Giám đốc Trung tâm
Tin, ảnh: Hoàng Triều
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