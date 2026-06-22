Thận trọng khi chọn ngành “hot”

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế tư vấn tuyển sinh năm 2026

Khó cạnh tranh ngành "hot"

Tại Đại học Huế, những ngành học thu hút đông thí sinh đăng ký xét tuyển hiện nay tập trung ở các lĩnh vực như y - dược, sư phạm, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), ngoại ngữ và du lịch.

Trong nhiều năm qua, các ngành y khoa, răng - hàm - mặt và dược học của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế luôn có số lượng hồ sơ đăng ký cao. Đây là những ngành có tính ổn định, gắn liền với nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của xã hội. Tuy nhiên, do chỉ tiêu tuyển sinh có hạn nên điểm chuẩn thường ở mức rất cao, tạo áp lực cạnh tranh lớn cho thí sinh. Những năm gần đây, điểm chuẩn các ngành này luôn dao động ở mức 24 - 28 điểm.

Nhóm ngành sư phạm cũng đang ghi nhận sức hút mạnh mẽ, đặc biệt là các ngành ngữ văn, toán học, lịch sử, giáo dục tiểu học và sư phạm tiếng Anh. Bên cạnh nhu cầu tuyển dụng giáo viên ở nhiều địa phương, chính sách miễn học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí cho sinh viên sư phạm đã tạo động lực đáng kể cho thí sinh lựa chọn nhóm ngành này. Điểm chuẩn các ngành sư phạm năm 2025 từ 23 đến 29 điểm, riêng ngành sư phạm tiếng Anh đạt tuyệt đối 30/30 điểm, buộc phải xét các tiêu chí phụ.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo như khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật phần mềm tại Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế cũng thu hút lượng lớn thí sinh. Đây là những ngành được dự báo tiếp tục có nhu cầu nhân lực cao trong tương lai, với cơ hội việc làm đa dạng trong và ngoài nước, điểm chuẩn hằng năm dao động trên dưới 20 điểm.

Cần xác định rõ các tiêu chí

Theo TS. Lê Văn Tường Lân, Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế, việc lựa chọn ngành học chỉ vì “độ hot” tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các ngành được nhiều người quan tâm thường có điểm chuẩn cao, mức độ cạnh tranh lớn, khiến thí sinh dễ rơi vào tình trạng trượt nguyện vọng nếu không đánh giá đúng năng lực bản thân.

Theo các chuyên gia giáo dục và hướng nghiệp, việc lựa chọn ngành học đại học là một trong những quyết định quan trọng, có ảnh hưởng lâu dài đến con đường nghề nghiệp của mỗi thí sinh. Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi, thí sinh cần có cái nhìn toàn diện, tránh lựa chọn theo cảm tính hoặc chạy theo xu hướng nhất thời.

Bên cạnh năng lực, sở thích và đam mê nghề nghiệp cũng là yếu tố mà thí sinh cần quan tâm. Khi được học tập và làm việc trong lĩnh vực mình yêu thích, người học thường có động lực phấn đấu, khả năng thích ứng và cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt hơn. Tuy nhiên, đam mê cần được xem xét trong mối tương quan với năng lực thực tế để bảo đảm tính khả thi.

Một tiêu chí khác là nhu cầu của thị trường lao động và triển vọng việc làm trong tương lai. Thí sinh nên tìm hiểu xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu nhân lực của từng ngành nghề và khả năng thích ứng trước sự phát triển của khoa học công nghệ. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên chỉ dựa vào khái niệm “ngành hot” để đưa ra quyết định, bởi nhu cầu nhân lực có thể thay đổi sau 4 - 5 năm học đại học.

Ngoài ra, môi trường đào tạo, chất lượng chương trình học, điều kiện học tập và cơ hội thực hành, thực tập cũng là những yếu tố cần được cân nhắc. Một ngành học phù hợp không chỉ phụ thuộc vào tên ngành mà còn liên quan đến chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục, khả năng kết nối doanh nghiệp và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.