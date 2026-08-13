Trao cây giống hỗ trợ người dân khu vực biên giới

Bộ đội biên phòng hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cho người dân

Trước khi triển khai chương trình, Đồn Biên phòng Quảng Nhâm phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát, rà soát, lựa chọn 45 hộ có hoàn cảnh khó khăn, có đất sản xuất nhưng chưa có điều kiện đầu tư cây giống. Tại chương trình, các đơn vị đã trao 135.000 cây keo giống cho các hộ dân, tạo thêm điều kiện để bà con trồng rừng, phát triển kinh tế.

Sau khi trao tặng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quảng Nhâm phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị đồng hành hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc cây keo, sử dụng hiệu quả đất sản xuất, tạo thêm nguồn thu nhập.

Hoạt động góp phần giúp các hộ dân vùng biên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, qua đó yên tâm bám địa bàn, tích cực phối hợp với bộ đội biên phòng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.