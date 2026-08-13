  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 16/08/2026 19:25

Trao cây giống hỗ trợ người dân khu vực biên giới

HNN.VN - Ngày 16/8, Đồn Biên phòng Quảng Nhâm, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế phối hợp với UBND xã A Lưới 3 và Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Huế tổ chức trao cây giống tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn xã A Lưới 3.

Vững vàng nơi biên cươngTri ân để tiếp bướcKý kết tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới 120 chiến sĩ mới nhận nhiệm vụ trên hai tuyến biên giớiNhững bước chân lặng thầm trên biên giớiNâng bước những “mầm xanh” trên biên giới

Bộ đội biên phòng hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cho người dân  

Trước khi triển khai chương trình, Đồn Biên phòng Quảng Nhâm phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát, rà soát, lựa chọn 45 hộ có hoàn cảnh khó khăn, có đất sản xuất nhưng chưa có điều kiện đầu tư cây giống. Tại chương trình, các đơn vị đã trao 135.000 cây keo giống cho các hộ dân, tạo thêm điều kiện để bà con trồng rừng, phát triển kinh tế.

Sau khi trao tặng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quảng Nhâm phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị đồng hành hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc cây keo, sử dụng hiệu quả đất sản xuất, tạo thêm nguồn thu nhập.

Hoạt động góp phần giúp các hộ dân vùng biên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, qua đó yên tâm bám địa bàn, tích cực phối hợp với bộ đội biên phòng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Quỳnh Anh
 Từ khóa:
bộ độibiên phòngtrao cây giốnghỗ trợngười dânkhu vựcbiên giới
ĐÁNH GIÁ
5
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đa dạng nguồn lực hỗ trợ nạn nhân da cam

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, song hậu quả do chất độc da cam/dioxin để lại vẫn âm thầm đeo bám cuộc sống của nhiều gia đình. Với trách nhiệm của mình, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Huế đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, góp phần tiếp thêm nghị lực để các nạn nhân và gia đình vượt qua mặc cảm, vươn lên ổn định cuộc sống.

Đa dạng nguồn lực hỗ trợ nạn nhân da cam

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top