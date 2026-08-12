Tổ chức khai giảng thống nhất trên toàn quốc, khánh thành các trường nội trú xã biên giới sáng 5/9

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi ở xã biên giới Thuận An trong lễ khai giảng. (Ảnh: ĐÌNH THÁI)

Khánh thành các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, cơ quan này đã ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Theo Kế hoạch, Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.

Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và phát thanh trực tiếp trên VOV1.

Từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ sáng 5/9 sẽ diễn ra Lễ khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện.

Chương trình dự kiến gồm tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại điểm cầu trung tâm; thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và bàn giao, đưa công trình vào sử dụng.

Theo yêu cầu, việc tổ chức lễ khánh thành phải bảo đảm trang trọng, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; bảo đảm chất lượng công trình, tiến độ, điều kiện nghiệm thu và đưa vào sử dụng an toàn, hiệu quả. Không tổ chức khánh thành đối với công trình chưa đủ điều kiện.

Chương trình khai giảng trên toàn quốc từ 8 giờ

Theo kế hoạch, từ 8 giờ đến 8 giờ 45 phút, Lễ khai giảng năm học 2026-2027 được tổ chức thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Mỗi tỉnh, thành phố bố trí một điểm cầu chính do địa phương lựa chọn, lãnh đạo địa phương chủ trì. Tại các địa phương có trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới đất liền đủ điều kiện khánh thành, một trường được lựa chọn làm điểm cầu chính; các trường tổ chức khánh thành còn lại kết nối với điểm cầu chính của địa phương.

Ngoài các điểm cầu chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn một số cơ sở giáo dục đại diện cho các cấp học, trình độ đào tạo, loại hình trường và vùng miền để tham gia chương trình. Các cơ sở giáo dục còn lại tham dự chương trình chung qua kết nối trực tuyến hoặc theo dõi trên kênh VTV1, VOV1, phù hợp điều kiện thực tế.

Ưu tiên các hoạt động gần gũi, thiết thực

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Lễ khai giảng được tổ chức trang trọng, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế; nội dung ngắn gọn, có ý nghĩa giáo dục, tạo dấu ấn tốt đẹp đối với học sinh, nhà giáo và xã hội.

Các cơ sở giáo dục không kéo dài phần lễ; ưu tiên các hoạt động gần gũi, thiết thực, phù hợp với tâm lý lứa tuổi, nhất là đối với trẻ mầm non và học sinh đầu cấp.

Trước chương trình khai giảng chung toàn quốc, tại các cơ sở giáo dục tổ chức đón học sinh đầu cấp, văn nghệ chào mừng, ổn định tổ chức và các hoạt động phù hợp với đặc điểm cấp học, điều kiện thực tế. Kết thúc thời gian Lễ khai giảng chung, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức các hoạt động đầu năm học theo kế hoạch của đơn vị.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tổ chức Lễ khai giảng đồng loạt trên toàn quốc, gắn với khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi bước vào năm học mới; đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

Đây cũng là hoạt động góp phần lan tỏa những kết quả bước đầu sau một năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

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