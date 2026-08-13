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ClockThứ Sáu, 14/08/2026 07:30

Đại học Huế rà soát và xử lý việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong kỳ xét tuyển đại học chính quy năm 2026

HNN.VN - Theo thông tin từ Đại học Huế ngày 14/8, Thường trực Hội đồng Tuyển sinh Đại học Huế đang khẩn trương rà soát và xử lý các phản ánh liên quan đến việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong kỳ xét tuyển đại học chính quy năm 2026.

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Trong những ngày qua, Đại học Huế đã tiếp nhận phản ánh từ một số thí sinh, phụ huynh và cơ quan báo chí về nội dung trên; đặc biệt là các trường hợp thí sinh đã khai báo chứng chỉ ngoại ngữ trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời tải minh chứng lên Hệ thống đăng ký xét tuyển của Đại học Huế.

GS.TS Trần Đăng Hòa, Phó Giám đốc Đại học Huế cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Hội đồng Tuyển sinh Đại học Huế đã khẩn trương rà soát dữ liệu, kiểm tra hồ sơ đăng ký, minh chứng, thời điểm nộp hồ sơ và mục đích sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ của từng thí sinh. Đồng thời, Đại học Huế đã báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để xin ý kiến xử lý, nhằm bảo đảm việc xét tuyển diễn ra đúng quy chế, công bằng, minh bạch và bảo vệ tối đa quyền lợi chính đáng của thí sinh.

Việc rà soát được thực hiện theo từng trường hợp cụ thể, căn cứ vào các yếu tố: Mục đích đăng ký của thí sinh trên Hệ thống đăng ký xét tuyển của Đại học Huế; thời điểm nộp minh chứng; tình trạng hợp lệ của chứng chỉ; dữ liệu từ Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo; quy định tuyển sinh đã công bố của Đại học Huế và các đơn vị đào tạo trực thuộc; nguyên tắc: Một chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được sử dụng cho một mục đích xét tuyển.

Đối với các thí sinh đã đăng ký cộng điểm trên Hệ thống của Đại học Huế đúng thời hạn, có minh chứng hợp lệ và được hệ thống ghi nhận, Đại học Huế sẽ xem xét giải quyết theo đúng mục đích đăng ký ban đầu.

Đối với trường hợp thí sinh đăng ký sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển, Đại học Huế thực hiện quy đổi theo bảng quy đổi đã công bố, bảo đảm đúng quy chế và thống nhất trong toàn hệ thống. Kết quả giải quyết sẽ được thông báo đến các thí sinh liên quan trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh đó, Đại học Huế đã yêu cầu các đơn vị đào tạo trực thuộc tiếp tục rà soát toàn bộ danh sách thí sinh có sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong kỳ tuyển sinh năm 2026; đối chiếu dữ liệu giữa Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hệ thống của Đại học Huế; kịp thời phát hiện, báo cáo và đề xuất phương án giải quyết đối với các trường hợp vướng mắc.

Quá trình xử lý đảm bảo tính công khai, minh bạch, tuân thủ đúng quy chế tuyển sinh, không thay đổi phương thức hay quy định đã công bố, và tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của các thí sinh khác.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
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