Trao 225 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo Đại học Huế tặng hoa cảm ơn đến doanh nhân Lê Xuân Hoàng và cộng sự.

Chương trình do Hội đồng hương Huế tại thành phố Hồ Chí Minh và doanh nhân Lê Xuân Hoàng (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Hệ thống khám chữa bệnh đa khoa Sài Gòn) tài trợ.

Tham dự có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân; Quyền Giám đốc Đại học Huế GS. TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy; đồng chí Nguyễn Thị Phương Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế.

Chương trình trao tặng 225 suất học bổng với tổng trị giá 450 triệu đồng (mỗi suất 2 triệu đồng tiền mặt) nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, “Tương thân tương ái” của dân tộc, qua đó góp phần giúp các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tiếp tục phấn đấu, vươn lên trong học tập.

Phát biểu tại buổi trao học bổng, doanh nhân lê Xuân Hoàng xúc động chia sẻ: Là một người con xứ Huế xa quê, tôi luôn trăn trở trước những khó khăn mà các thế hệ trẻ quê nhà phải đối mặt trên con đường tìm kiếm tri thức. Mỗi suất học bổng trao đi hôm nay là tất cả tấm lòng, sự gửi gắm và kỳ vọng của người dân Huế xa xứ hướng về quê hương. Mong các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện thành tài để mai này quay trở lại dựng xây quê hương thành phố Huế ngày càng phát triển, phồn vinh.

Đợt này có 225 học sinh được nhận học bổng với tổng giá trị 450 triệu đồng.

GS. TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy thay mặt lãnh đạo Đại học Huế và toàn thể các em sinh viên gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Hội đồng hương Huế tại TP. Hồ Chí Minh và doanh nhân Lê Xuân Hoàng. Sự đồng hành quý báu này không chỉ có ý nghĩa thiết thực về mặt vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thắp sáng niềm tin cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Đại học Huế cam kết sẽ tiếp tục quản lý, phân bổ nguồn học bổng đúng đối tượng và đồng hành cùng các em trong suốt quá trình rèn luyện. Tấm lòng hướng về quê hương của các nhà tài trợ chính là tấm gương sáng về tinh thần “Tương thân tương ái”, nhắc nhở các em sinh viên luôn nỗ lực vượt khó, học tốt để mai sau đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê nhà.