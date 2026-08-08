Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển năm 2026: Biến động mạnh ở các ngành "hot"

Thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 tại Đại học Huế

Bảng điểm trúng tuyển cho thấy mức điểm chuẩn ở các ngành "hot" có sự tăng, giảm khá mạnh. Cụ thể, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, hai ngành Luật và Luật Kinh tế giảm hơn 2 điểm; tuy nhiên, điểm xét theo học bạ THPT lại giảm khoảng 1,5 điểm so với năm 2025.

Ở khối đào tạo ngoại ngữ, ngành Sư phạm Tiếng Anh và Sư phạm Tiếng Trung lấy từ 27,70 đến 27,77 điểm (giảm đáng kể so với mức tuyệt đối 30 điểm của năm trước). Các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc... tại Trường Đại học Ngoại ngữ cũng ghi nhận mức giảm từ 1 đến 3 điểm.

Tại Trường Đại học Sư phạm, điểm chuẩn các ngành sư phạm nhìn chung giảm từ 1 đến 2 điểm. Ngược lại, hai ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt tăng hơn 1 điểm so với năm trước. Một số ngành thuộc Trường Đại học Khoa học như Công nghệ sinh học, Hóa học... cũng tăng khá cao, từ 1 đến 2 điểm. Điểm trúng tuyển ở các ngành còn lại thuộc các trường thành viên Đại học Huế giữ mức tương đối ổn định, không có biến động lớn.

BẢNG ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-HĐTSĐH ngày 09/8/2026 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh)

STT Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển theo phương thức sử dụng Điểm thi tốt nghiệp THPT/ Kết hợp Kết quả học tập cấp THPT/ Kết hợp Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM Điểm ĐGNL ĐHQG Hà Nội Điểm ĐGNL ĐHSP Hà Nội Điểm ĐGNL ĐHSP TP.HCM I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT - DHA 1 7380101 Luật 20.00 21.75 2 7380107 Luật Kinh tế 20.00 21.75 II. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - DHF 1 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 27.77 28.26 2 7140233 Sư phạm Tiếng Pháp 23.70 24.99 3 7140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 27.70 28.21 4 7220201 Ngôn ngữ Anh 20.50 22.12 5 7220202 Ngôn ngữ Nga 15.00 18.00 6 7220203 Ngôn ngữ Pháp 15.00 18.00 7 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 23.50 24.81 8 7220209 Ngôn ngữ Nhật 15.50 18.37 9 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 20.50 22.12 10 7310601 Quốc tế học 15.00 18.00 11 7310630 Việt Nam học 15.00 18.00 12 7310640 Hoa Kỳ học 15.00 18.00 13 7320107 Truyền thông quốc tế 15.00 18.00

STT Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển theo phương thức sử dụng Điểm thi tốt nghiệp THPT/ Kết hợp Kết quả học tập cấp THPT/ Kết hợp Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM Điểm ĐGNL ĐHQG Hà Nội Điểm ĐGNL ĐHSP Hà Nội Điểm ĐGNL ĐHSP TP.HCM III. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - DHK 1 7310101 Kinh tế 16.00 18.75 535 2 7310101TA Kinh tế (Đào tạo bằng Tiếng Anh) 16.00 18.75 535 3 7310102 Kinh tế chính trị 16.00 18.75 535 4 7310106 Kinh tế quốc tế 16.00 18.75 535 5 7310107 Thống kê kinh tế 16.00 18.75 535 6 7310109 Kinh tế số 16.00 18.75 535 7 7340101 Quản trị kinh doanh 18.00 20.25 603 8 7340101TA Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng Tiếng Anh) 16.00 18.75 535 9 7340115 Marketing 20.50 22.12 695 10 7340120 Kinh doanh quốc tế 17.00 19.50 571 11 7340121 Kinh doanh thương mại 17.00 19.50 571 12 7340122 Thương mại điện tử 19.50 21.37 658 13 7340201 Tài chính - Ngân hàng 19.00 21.00 639 14 7340301 Kế toán 19.00 21.00 639 15 7340301TA Kế toán (Đào tạo bằng Tiếng Anh) 16.00 18.75 535 16 7340302 Kiểm toán 16.00 18.75 535 17 7340404 Quản trị nhân lực 17.00 19.50 571 18 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 16.00 18.75 535 19 7349001 Tài chính - Ngân hàng (Liên kết) 16.00 18.75 535

STT Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển theo phương thức sử dụng Điểm thi tốt nghiệp THPT/ Kết hợp Kết quả học tập cấp THPT/ Kết hợp Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM Điểm ĐGNL ĐHQG Hà Nội Điểm ĐGNL ĐHSP Hà Nội Điểm ĐGNL ĐHSP TP.HCM 20 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 20.00 21.75 676 21 7620115 Kinh tế nông nghiệp 16.00 18.75 535 22 7903124 Song ngành Kinh tế - Tài chính 16.00 18.75 535 IV. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - DHL 1 7340116 Bất động sản 15.00 18.00 2 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17.00 19.50 3 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 18.00 20.25 4 7540101 Công nghệ thực phẩm 18.00 20.25 5 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 16.00 18.75 6 7580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 15.00 18.00 7 7620102 Khuyến nông 15.00 18.00 8 7620105 Chăn nuôi 16.00 18.75 9 7620110 Khoa học cây trồng 15.00 18.00 10 7620112 Bảo vệ thực vật 15.00 18.00 11 7620116 Phát triển nông thôn 15.00 18.00 12 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao 15.00 18.00 13 7620210 Lâm nghiệp 15.00 18.00 14 7620211 Quản lý tài nguyên rừng 15.00 18.00 15 7620301 Nuôi trồng thủy sản 15.00 18.00 16 7620302 Bệnh học thủy sản 15.00 18.00

STT Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển theo phương thức sử dụng Điểm thi tốt nghiệp THPT/ Kết hợp Kết quả học tập cấp THPT/ Kết hợp Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM Điểm ĐGNL ĐHQG Hà Nội Điểm ĐGNL ĐHSP Hà Nội Điểm ĐGNL ĐHSP TP.HCM 17 7620305 Quản lý thủy sản 15.00 18.00 18 7640101 Thú y 20.00 21.75 19 7850103 Quản lý đất đai 15.00 18.00 V. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT - DHN 1 7140222 Sư phạm Mỹ thuật 21.51 23.02 2 7210103 Hội hoạ 20.40 22.05 3 7210105 Điêu khắc 17.50 19.87 4 7210403 Thiết kế đồ hoạ 18.00 20.25 5 7210404 Thiết kế thời trang 16.50 19.12 6 7580108 Thiết kế nội thất 16.50 19.12 VI. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - DHS 1 7140201 Giáo dục mầm non 24.12 24.12 21.07 2 7140202 Giáo dục Tiểu học 25.10 895 25.10 21.88 3 7140204 Giáo dục Công dân 22.00 757 22.00 19.04 4 7140205 Giáo dục Chính trị 22.00 757 22.00 19.04 5 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 20.50 695 20.50 17.31 6 7140209 Sư phạm Toán học 25.65 921 25.65 22.14 7 7140210 Sư phạm Tin học 23.00 800 23.00 19.73 8 7140211 Sư phạm Vật lý 25.40 908 25.40 22.02 9 7140212 Sư phạm Hóa học 24.06 848 24.06 20.94

STT Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển theo phương thức sử dụng Điểm thi tốt nghiệp THPT/ Kết hợp Kết quả học tập cấp THPT/ Kết hợp Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM Điểm ĐGNL ĐHQG Hà Nội Điểm ĐGNL ĐHSP Hà Nội Điểm ĐGNL ĐHSP TP.HCM 10 7140213 Sư phạm Sinh học 22.50 779 22.50 19.38 11 7140217 Sư phạm Ngữ văn 25.73 922 25.73 22.18 12 7140218 Sư phạm Lịch sử 25.86 929 25.86 22.24 13 7140219 Sư phạm Địa lý 24.94 887 24.94 21.80 14 7140221 Sư phạm Âm nhạc 24.21 24.21 21.28 15 7140246 Sư phạm công nghệ 20.50 695 20.50 17.31 16 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên 24.43 865 24.43 21.56 17 7140248 Giáo dục pháp luật 21.00 715 21.00 17.75 18 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 24.88 884 24.88 21.77 19 7310403 Tâm lý học giáo dục 24.11 25.36 849 24.11 21.05 20 7480104 Hệ thống thông tin 21.27 22.80 727 21.27 18.26 21 7520117 Kỹ thuật công nghiệp 24.20 24.20 21.25 22 7520401 Vật lý kỹ thuật 21.71 23.20 744 21.71 18.84 VII. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - DHT 1 7220104 Hán Nôm 16.00 18.75 535 55 2 7229001 Triết học 16.00 18.75 535 55 3 7229010 Lịch sử 23.00 24.36 800 83 4 7229030 Văn học 22.50 23.91 779 80 5 7229042 Quản lý văn hóa 19.00 21.00 639 65 6 7310205 Quản lý nhà nước 18.00 20.25 603 61

STT Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển theo phương thức sử dụng Điểm thi tốt nghiệp THPT/ Kết hợp Kết quả học tập cấp THPT/ Kết hợp Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM Điểm ĐGNL ĐHQG Hà Nội Điểm ĐGNL ĐHSP Hà Nội Điểm ĐGNL ĐHSP TP.HCM 7 7310301 Xã hội học 15.50 18.37 518 53 8 7310608 Đông phương học 16.00 18.75 535 55 9 7320101 Báo chí 18.50 20.62 621 63 10 7320111 Truyền thông số 21.25 22.78 725 74 11 7420101 Sinh học 15.00 18.00 501 52 12 7420201 Công nghệ sinh học 19.50 21.37 658 67 13 7440102 Vật lý học 16.00 18.75 535 55 14 7440102SC Vật lý học (Chương trình Công nghệ bán dẫn) 22.75 24.13 793 82 15 7440112 Hóa học 20.00 21.75 676 69 16 7440301 Khoa học môi trường 15.00 18.00 501 52 17 7460108 Khoa học dữ liệu 17.25 19.69 579 59 18 7480103 Kỹ thuật phần mềm 17.50 19.87 587 60 19 7480201 Công nghệ thông tin 17.50 19.87 587 60 20 7480201VJ Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo Kỹ sư Việt-Nhật) 17.75 20.06 596 60 21 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông 17.50 19.87 587 60 22 7510302IC Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông (Chương trình thiết kế vi mạch) 22.75 24.13 793 82 23 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 19.00 21.00 639 65 24 7520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 15.25 18.19 509 52 25 7580101 Kiến trúc 16.00 18.75 535 55

STT Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển theo phương thức sử dụng Điểm thi tốt nghiệp THPT/ Kết hợp Kết quả học tập cấp THPT/ Kết hợp Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM Điểm ĐGNL ĐHQG Hà Nội Điểm ĐGNL ĐHSP Hà Nội Điểm ĐGNL ĐHSP TP.HCM 26 7580211 Địa kỹ thuật xây dựng 15.00 18.00 501 52 27 7760101 Công tác xã hội 19.50 21.37 658 67 28 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 15.50 18.37 518 53 29 7850105 Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường 15.25 18.19 509 52 VIII. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC - DHY 1 7720101 Y khoa 26.00 2 7720110 Y học dự phòng 18.00 3 7720115 Y học cổ truyền 22.50 4 7720201 Dược học 21.85 5 7720301 Điều dưỡng 19.10 642 65 6 7720302 Hộ sinh 18.00 603 61 7 7720401 Dinh dưỡng 18.00 603 61 8 7720501 Răng - Hàm - Mặt 25.25 9 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 20.00 676 69 10 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học 20.75 704 72 11 7720701 Y tế công cộng 17.00 571 58 IX. TRƯỜNG DU LỊCH - DHD 1 7340101 Quản trị kinh doanh 16.50 19.12 2 7810101 Du lịch 20.50 22.12 3 7810102 Du lịch điện tử 15.00 18.00

STT Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển theo phương thức sử dụng Điểm thi tốt nghiệp THPT/ Kết hợp Kết quả học tập cấp THPT/ Kết hợp Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM Điểm ĐGNL ĐHQG Hà Nội Điểm ĐGNL ĐHSP Hà Nội Điểm ĐGNL ĐHSP TP.HCM 4 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.00 22.56 5 7810104 Quản trị du lịch và khách sạn 22.00 23.46 6 7810201 Quản trị khách sạn 17.00 19.50 7 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 16.00 18.75 X. KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT - DHC 1 7140206 Giáo dục Thể chất 24.47 25.68 XI. KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ - DHE 1 7480106 Kỹ thuật máy tính 19.00 21.00 639 2 7480112KS Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo 19.00 21.00 639 3 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 20.00 21.75 676 4 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 19.00 21.00 639 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chương trình đào tạo Công nghệ thiết kế vi mạch) 23.00 24.36 800 5 7520201 Kỹ thuật điện 17.50 19.87 587 6 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 20.50 22.12 695 7 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15.75 18.56 526 XII. KHOA QUỐC TẾ - DHI 1 7310206 Quan hệ quốc tế 18.50 20.62 2 7320104 Truyền thông đa phương tiện 23.50 24.81 3 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 16.50 19.12 STT Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển theo phương thức sử dụng Điểm thi tốt nghiệp THPT/ Kết hợp Kết quả học tập cấp THPT/ Kết hợp Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM Điểm ĐGNL ĐHQG Hà Nội Điểm ĐGNL ĐHSP Hà Nội Điểm ĐGNL ĐHSP TP.HCM XIII. PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ 1 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 15.00 18.00 2 7520201 Kỹ thuật điện 17.50 19.87 3 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 20.50 22.12 4 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15.75 18.56 5 7580301 Kinh tế xây dựng 15.00 18.00

- Đối với chương trình đào tạo giáo viên, chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe, chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật: Thí sinh phải đáp ứng ngưỡng đầu vào các chương trình đào tạo chính quy theo Điều 9 Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với các chương trình về vi mạch bán dẫn: Thí sinh phải đáp ứng yêu cầu thuộc nhóm 25% thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT của tổ hợp môn xét tuyển cao nhất toàn quốc và thuộc nhóm 20% thí sinh có điểm môn Toán cao nhất toàn quốc (theo số liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, điểm tốt nghiệp môn Toán ≥ 7,5).

- Thí sinh chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác với các thông tin đã khai báo và thực hiện xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ 00 ngày 21/8/2026.