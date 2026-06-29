  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 30/06/2026 22:29

Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn tiếp nhận, xử lý hơn 1.000 bài viết khoa học

HNN.VN - Chiều 30/6, Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn (Tạp chí) thuộc Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (2016 - 2026) và 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy7 đội tham gia cuộc thi “Sinh viên sáng tạo và Quyền sở hữu trí tuệ” lần thứ VINơi “ươm mầm” bản lĩnh pháp lý cho sinh viên

Khen thưởng cho các cá nhân của Tạp chí có thành tích xuất sắc trong thời gian qua 

Trong 10 năm qua, Tạp chí từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống các tạp chí khoa học chuyên ngành luật tại Việt Nam. Năm 2017, Tạp chí được cấp mã số chuẩn quốc tế ISSN 2525-2666. Đến năm 2020, Tạp chí được Hội đồng Giáo sư Nhà nước đưa vào danh mục các tạp chí khoa học được tính điểm công trình ngành Luật học với mức 0,5 điểm. Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu bước phát triển quan trọng khi Tạp chí được nâng mức điểm lên 0,75 điểm theo Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN ngày 11/7/2025 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Cùng thời điểm, Tạp chí được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp thuận tăng tần suất xuất bản từ 3 tháng một số lên 2 tháng một số, đáp ứng nhu cầu công bố khoa học ngày càng lớn. Năm 2026, Tạp chí tiếp tục được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép hoạt động đối với cả tạp chí in và tạp chí điện tử, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số và mở rộng hoạt động truyền thông đa nền tảng.

Đến nay, Tạp chí đã tiếp nhận và xử lý hơn 1.000 bài viết khoa học của các nhà nghiên cứu, giảng viên và chuyên gia trên cả nước; xuất bản 39 số định kỳ với 472 bài viết được đăng tải. Những kết quả này là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ của đội ngũ biên tập viên, thư ký tòa soạn, các nhà phản biện khoa học cùng sự đồng hành của cộng đồng học thuật.

Dịp này, Ban Tổ chức đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn nhiệm kỳ mới cho PGS.TS. Cao Đình Lành, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
 Từ khóa:
Tạp chíPháp luậtvà Thực tiễntiếp nhậnxử lýhơn 1.000bài viếtkhoa học
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào thực tiễn

Chiều 29/6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức Hội thảo khoa học cấp thành phố với chủ đề: “Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII vào thực tiễn cuộc sống”.

Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào thực tiễn
Tự tin với công nghệ

Từ việc quét mã QR, thanh toán không dùng tiền mặt đến nộp hồ sơ trực tuyến hay sử dụng các tiện ích trên Hue-S..., những kỹ năng từng xa lạ, bỡ ngỡ với nhiều người dân nay đang dần trở thành thói quen thường nhật. Phong trào "Bình dân học vụ số" thực sự đã lan tỏa, góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với người dân và từng bước hình thành cộng đồng công dân số.

Tự tin với công nghệ
Vừa xử lý bê tông hóa lòng suối, vừa tìm giải pháp lâu dài

Trước tình trạng các hộ kinh doanh tự ý bê tông hóa lòng, bờ suối Khe Su tại xã Phú Lộc để ngăn đập phục vụ hoạt động du lịch, chính quyền địa phương đã vào cuộc kiểm tra, yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm. Đồng thời, nghiên cứu phương án lâu dài nhằm hài hòa giữa việc khai thác tiềm năng du lịch, đảm bảo sinh kế của người dân và bảo vệ cảnh quan môi trường.

Vừa xử lý bê tông hóa lòng suối, vừa tìm giải pháp lâu dài

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top