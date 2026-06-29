Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn tiếp nhận, xử lý hơn 1.000 bài viết khoa học

Khen thưởng cho các cá nhân của Tạp chí có thành tích xuất sắc trong thời gian qua

Trong 10 năm qua, Tạp chí từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống các tạp chí khoa học chuyên ngành luật tại Việt Nam. Năm 2017, Tạp chí được cấp mã số chuẩn quốc tế ISSN 2525-2666. Đến năm 2020, Tạp chí được Hội đồng Giáo sư Nhà nước đưa vào danh mục các tạp chí khoa học được tính điểm công trình ngành Luật học với mức 0,5 điểm. Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu bước phát triển quan trọng khi Tạp chí được nâng mức điểm lên 0,75 điểm theo Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN ngày 11/7/2025 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Cùng thời điểm, Tạp chí được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp thuận tăng tần suất xuất bản từ 3 tháng một số lên 2 tháng một số, đáp ứng nhu cầu công bố khoa học ngày càng lớn. Năm 2026, Tạp chí tiếp tục được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép hoạt động đối với cả tạp chí in và tạp chí điện tử, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số và mở rộng hoạt động truyền thông đa nền tảng.

Đến nay, Tạp chí đã tiếp nhận và xử lý hơn 1.000 bài viết khoa học của các nhà nghiên cứu, giảng viên và chuyên gia trên cả nước; xuất bản 39 số định kỳ với 472 bài viết được đăng tải. Những kết quả này là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ của đội ngũ biên tập viên, thư ký tòa soạn, các nhà phản biện khoa học cùng sự đồng hành của cộng đồng học thuật.

Dịp này, Ban Tổ chức đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn nhiệm kỳ mới cho PGS.TS. Cao Đình Lành, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Luật, Đại học Huế.