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ClockThứ Sáu, 26/06/2026 16:25

12 dự án vào vòng chung kết cuộc thi "Giải pháp đổi mới sáng tạo Đại học Huế lần thứ II, năm 2026"

HNN.VN - Chiều 26/6, Đại học Huế tổ chức vòng chung kết và lễ trao giải cuộc thi "Giải pháp đổi mới sáng tạo Đại học Huế lần thứ II, năm 2026".

5 ý tưởng được trao giải tại chung kết Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo lần thứ III 20 đội tranh tài vòng bán kết Cuộc thi "Giải pháp đổi mới sáng tạo Đại học Huế lần thứ 2 năm 2026"TechFest 2025: Chung kết Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia6 đội tranh tài tại vòng chung kết “Giải pháp Đổi mới sáng tạo Đại học Huế, lần thứ Nhất - năm 2025”

Một đội thi thuyết trình dự án của mình 

Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia trước năm 2030.

Được phát động từ tháng 3/2026, cuộc thi dành cho cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động đang công tác tại các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế. Trải qua các vòng thi cấp cơ sở được tổ chức nghiêm túc, cuộc thi năm nay ghi nhận sự tăng trưởng rõ nét về quy mô và chất lượng với 20 giải pháp xuất sắc góp mặt tại vòng bán kết, tăng hơn gấp đôi so với 9 dự án của mùa giải đầu tiên năm 2025.

Từ vòng bán kết, Hội đồng Ban Giám khảo đã lựa chọn 12 dự án tiêu biểu nhất vào vòng chung kết, chia thành hai bảng thi. Trong đó, bảng A gồm các giải pháp sẵn sàng thương mại hóa, tập trung vào những sản phẩm có khả năng đưa ra thị trường và chuyển giao công nghệ; bảng B gồm các giải pháp tạo tác động và chuyển đổi, hướng đến các mô hình, quy trình và giải pháp quản lý nhằm tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả quản trị và phục vụ cộng đồng.

Đại học Huế cam kết tiếp tục đồng hành cùng các nhóm tác giả sau cuộc thi. Cụ thể, các dự án đạt giải cao ở bảng A sẽ được kết nối với doanh nghiệp và nhà đầu tư để thúc đẩy thương mại hóa; trong khi các giải pháp thuộc bảng B sẽ được hỗ trợ kinh phí và cơ chế phù hợp để triển khai thí điểm tại các đơn vị thuộc Đại học Huế.

Tin, ảnh: Hoàng Thế
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