“Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”

Tặng quà cho trẻ em

Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 diễn ra từ ngày 1/6 đến 30/6 với nhiều hoạt động ý nghĩa, hướng đến xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện cho trẻ em. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, trẻ em có nhiều cơ hội tiếp cận tri thức, phát triển kỹ năng và kết nối với thế giới. Tuy nhiên, môi trường mạng cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ như bạo lực mạng, lừa đảo trực tuyến, xâm hại quyền riêng tư và các nội dung độc hại. Vì vậy, việc trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng internet an toàn, lành mạnh cho trẻ em được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần giúp các em tự bảo vệ mình trên không gian số.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Duy Đức đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và tổ dân phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quyền trẻ em; tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, bạo lực và xâm hại trẻ em. Đồng thời, cần chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng số an toàn cho trẻ em, tạo điều kiện để các em được phát triển toàn diện trong môi trường sống an toàn và lành mạnh.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 106 suất quà với tổng trị giá hơn 21 triệu đồng cho trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, góp phần động viên, khích lệ các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.