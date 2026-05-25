Kim Trà phát động “Tháng hành động vì trẻ em”

Trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi

Hiện, trên địa bàn phường Kim Trà có 7.338 trẻ em. Thời gian qua, phường đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ trẻ em, nhất là trẻ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo điều kiện để các em được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện.

“Bên cạnh những quan tâm của các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội, trẻ em hiện nay đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ như bạo lực học đường, tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em và các rủi ro trên môi trường mạng. Thông qua chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”, địa phương kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội trong việc xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh để trẻ được phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần và kỹ năng số”, ông Mai Văn Xuân - Phó Chủ tịch UBND phường Kim Trà cho hay.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 10 phần quà cho học sinh vượt khó học giỏi của Trường Tiểu học số 2 Hương Chữ với tổng trị giá 5 triệu đồng, góp phần động viên, khích lệ tinh thần học tập của các em trước khi bước vào kỳ nghỉ hè.