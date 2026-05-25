Kim Trà phát động “Tháng hành động vì trẻ em”

HNN.VN - Sáng 25/5, UBND phường Kim Trà tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2026 với chủ đề: “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”.

Hiện, trên địa bàn phường Kim Trà có 7.338 trẻ em. Thời gian qua, phường đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ trẻ em, nhất là trẻ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo điều kiện để các em được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện.

“Bên cạnh những quan tâm của các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội, trẻ em hiện nay đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ như bạo lực học đường, tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em và các rủi ro trên môi trường mạng. Thông qua chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”, địa phương kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội trong việc xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh để trẻ được phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần và kỹ năng số”, ông Mai Văn Xuân - Phó Chủ tịch UBND phường Kim Trà cho hay.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 10 phần quà cho học sinh vượt khó học giỏi của Trường Tiểu học số 2 Hương Chữ với tổng trị giá 5 triệu đồng, góp phần động viên, khích lệ tinh thần học tập của các em trước khi bước vào kỳ nghỉ hè.

HÀN ĐĂNG
Sáng 25/5, Trung tâm Giáo dục - Hướng nghiệp Trẻ em mù thành phố tổ chức lễ tổng kết, phát thưởng năm học 2025 - 2026 cho học sinh, sinh viên đang học tập và sinh hoạt tại Trung tâm.

Chiều 23/5, ông Đặng Văn Quý, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Huỳnh Trúc, phường Phong Điền cho biết, vào khoảng 14 giờ ngày 22/5/2026, nhóm 6 học sinh khối 10 Trường THPT Phong Điền rủ nhau đến nhà bạn tại TDP Huỳnh Trúc, sau đó tự phát đi tắm tại khu vực sông Ô Lâu, thuộc TDP Huỳnh Trúc, phường Phong Điền, nơi lực lượng chức năng đã đặt cảnh báo khu vực nước sâu nguy hiểm.

Thức khuya học bài, ám ảnh điểm số và nỗi sợ không đáp ứng kỳ vọng của gia đình khiến nhiều trẻ vị thành niên rơi vào lo âu, trầm cảm. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, không ít học sinh giỏi đã nhập viện trong tình trạng khủng hoảng tâm lý, tự làm đau bản thân, thậm chí uống thuốc quá liều vì áp lực học tập kéo dài.

