Phát động Tháng hành động vì trẻ em

HNN.VN - Tối 29/5, tại Phố cổ Bao Vinh (phường Hóa Châu), UBND thành phố tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”.

Tổ chức Zhi Shan Foundation trao tặng 30 suất học bổng tại chương trình

 Tham dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Lương Bảo Toàn, TUV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương và các em thiếu nhi.

Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được quan tâm triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ. Nhờ đó, trẻ em ngày càng được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và có điều kiện phát triển toàn diện hơn. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, trẻ em hiện nay cũng đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ trên không gian mạng như thông tin độc hại, bạo lực mạng, xâm hại trẻ em, lệ thuộc thiết bị điện tử hay nguy cơ vi phạm pháp luật do thiếu kỹ năng sử dụng internet an toàn.

Lãnh đạo thành phố trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn  

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lương Bảo Toàn nhấn mạnh, Tháng hành động vì trẻ em năm nay không chỉ là hoạt động thường niên mà còn là lời kêu gọi toàn xã hội cùng chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện cho trẻ em trong thời đại số. Qua đó, phát huy những lợi ích tích cực của công nghệ, đồng thời hạn chế các tác động tiêu cực ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu này, TP. Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành y tế tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ trẻ em; hướng dẫn kỹ năng tham gia môi trường mạng an toàn; bảo vệ bí mật riêng tư cho trẻ em; lấy trẻ em làm trung tâm trong xây dựng chính sách công nghệ số. Thành phố cũng chú trọng phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em chất lượng; hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý trẻ em; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền trẻ em, đặc biệt tại các điểm truy nhập internet và trò chơi điện tử công cộng.

 Trẻ em Hóa Châu trải nghiệm nghề thủ công

Bên cạnh lễ phát động, nhiều hoạt động hưởng ứng cũng được UBND phường Hóa Châu tổ chức tại Phố cổ Bao Vinh từ ngày 29 đến 31/5 như hội thi rung chuông vàng, múa rối nước, vẽ tranh và các hoạt động trải nghiệm dân gian. Đây là dịp để thiếu nhi vừa vui chơi, vừa tìm hiểu, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương.

Dịp này, nhiều tổ chức, đơn vị cũng trao tặng học bổng và quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế hỗ trợ 50 suất học bổng cùng 150 thùng sữa với tổng trị giá 110 triệu đồng; Tổ chức Zhi Shan Foundation trao 30 suất học bổng trị giá 30 triệu đồng; Hội Bảo vệ quyền Trẻ em và Câu lạc bộ Quỹ vòng tay Nhân Ái tặng 80 phần quà trị giá 12 triệu đồng cùng nhiều phần quà ý nghĩa khác dành cho thiếu nhi.

Thông qua Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Huế tiếp tục khẳng định quyết tâm huy động sự chung tay của toàn xã hội trong chăm lo, bảo vệ trẻ em; tạo điều kiện để mọi trẻ em được sống an toàn, phát triển toàn diện và tự tin bước vào kỷ nguyên số.

THANH HƯƠNG
