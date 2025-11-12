Lan tỏa thông điệp an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

Ban tổ chức trao quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại lễ phát động

Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ; lãnh đạo UBND các xã, phường cùng đông đảo hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên và học sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Kim Loan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Phó Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố, khẳng định bình đẳng giới là giá trị nền tảng của xã hội văn minh. Những năm qua, TP. Huế duy trì nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ, thúc đẩy khởi nghiệp, nâng cao vai trò của phụ nữ trong gia đình và cộng đồng; đồng thời triển khai hiệu quả Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, quấy rối và bạo lực giới trên không gian mạng có xu hướng gia tăng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của toàn xã hội. Chủ đề năm nay nhấn mạnh yêu cầu trang bị kỹ năng số an toàn, tôn trọng quyền riêng tư và xây dựng môi trường trực tuyến lành mạnh cho phụ nữ và trẻ em gái. Thành phố kêu gọi các cơ quan, đoàn thể và Nhân dân lan tỏa thông điệp “An toàn trực tuyến cho phụ nữ và trẻ em gái là trách nhiệm của mỗi chúng ta.”

Tháng hành động năm 2025 diễn ra từ ngày 15/11 đến 15/12, với chuỗi hoạt động truyền thông trực tiếp và trực tuyến; treo pano, khẩu hiệu tại các tuyến đường chính; tăng thời lượng phát thanh cơ sở; tổ chức tọa đàm, tập huấn, sân khấu hóa; tôn vinh gương điển hình; truyền thông trên nền tảng Hue-S và mạng xã hội. Các xã, phường căn cứ tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch hưởng ứng; đẩy mạnh tuyên truyền bình đẳng giới; thăm hỏi, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em yếu thế…

Lễ phát động tạo sự lan tỏa sâu rộng về trách nhiệm của toàn xã hội trong bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái, góp phần xây dựng thành phố Huế “văn hóa - an toàn - bình đẳng - nhân văn” trong kỷ nguyên số.

Dịp này, ban tổ chức trao 10 suất quà cho 10 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phú Bài, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, góp phần động viên, hỗ trợ kịp thời các trường hợp yếu thế.