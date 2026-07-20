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ClockThứ Hai, 20/07/2026 15:06

Tăng cường bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Công điện số 4402/CĐ-BVHTTDL gửi Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố về tăng cường bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch.

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Việc tăng cường bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch là cần thiết, nhất trong mùa mưa bão năm nay. (Ảnh: THẾ ĐẠI) 

Công điện nêu rõ, vừa qua, trên cả nước xảy ra một số vụ tai nạn gây mất an toàn trong hoạt động du lịch, ảnh hưởng đến tính mạng của khách du lịch, hoạt động kinh doanh du lịch và hình ảnh điểm đến Việt Nam.

Mùa mưa bão năm nay dự báo diễn biến phức tạp, để chủ động phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại, hạn chế nguy cơ mất an toàn, bảo đảm tính mạng, sức khỏe của khách du lịch, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị trong phạm vi, thẩm quyền, chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt các nội dung dưới đây.

Trước hết, tổ chức rà soát toàn bộ hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng ca-nô, tàu cao tốc và các phương tiện thủy phục vụ khách du lịch trên địa bàn, trong đó tập trung đối với các địa phương ven biển, hải đảo, khu du lịch, điểm du lịch có hoạt động tham quan bằng đường thủy và các tuyến du lịch trên sông, hồ; kịp thời phát hiện, khắc phục các nguy cơ mất an toàn.

Các địa phương cần tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch đối với doanh nghiệp lữ hành, đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch bằng đường thủy. Song song đó, chú trọng kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện quy trình bảo đảm an toàn cho khách du lịch, việc trang bị và sử dụng phương tiện, thiết bị cứu sinh theo quy định; bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố cần kiểm tra, gia cố, có phương án bảo đảm an toàn đối với các tuyến, điểm du lịch có nguy cơ sạt lở, lũ lụt mùa mưa bão, bảo đảm quy chuẩn đối với các loại hình du lịch mới như du lịch bay, lặn ngắm san hô, đi bộ dưới biển, du lịch thám hiểm và các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch khác.

Đồng thời, thường xuyên cập nhật thông tin, dự báo, cảnh báo kịp thời về thời tiết, sự cố; tuyệt đối không tổ chức các chương trình tham quan, du lịch, vận chuyển khách du lịch khi không bảo đảm các điều kiện an toàn theo quy định của pháp luật; chủ động các phương án cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn tính mạng và chăm lo, phục vụ chu đáo khách du lịch trong trường hợp gặp sự cố bất thường hoặc phải lưu lại trong vùng bão, mưa, lũ lụt.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp và khách du lịch nâng cao ý thức chấp hành quy định về bảo đảm an toàn; kỹ năng nhận biết các dấu hiệu xảy ra thiên tai và biện pháp, kỹ năng ứng phó với từng tình huống thiên tai.

https://nhandan.vn/tang-cuong-bao-dam-an-toan-trong-hoat-dong-du-lich-post976704.html

Theo nhandan.vn
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