Tri ân các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và nữ chiến sĩ Tiểu đội 11 Cô gái Sông Hương

Hội LHPN thành phố dâng hoa, dâng hương tại Bia tưởng niệm các nữ anh hùng Tiểu đội 11 Cô gái Sông Hương

Đoàn do bà Dương Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Huế làm trưởng đoàn, cùng đại diện các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn thành phố tham dự.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và tri ân sự đóng góp, hy sinh anh dũng của 11 nữ chiến sĩ Tiểu đội 11 Cô gái Sông Hương, những người đã chiến đấu mưu trí, quả cảm vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hội LHPN thành phố thăm, tặng quà bà Chế Thị Mừng nữ chiến sĩ Tiểu đội 11 cô gái Sông Hương

Dịp này, đoàn đã đến thăm hai nữ chiến sĩ Tiểu đội 11 Cô gái Sông Hương là bà Hoàng Thị Nở và bà Chế Thị Mừng; đồng thời thăm, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Nghĩ (101 tuổi, thôn Sư Lỗ Thượng, xã Phú Hồ), có hai người con là liệt sĩ, được Nhà nước phong tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" năm 2015; và mẹ Đoàn Thị Vấn (sinh năm 1920, thôn Sơn Tùng, xã Đan Điền), người có công giúp đỡ cách mạng, có người con duy nhất là liệt sĩ, được phong tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" năm 1994 và được tặng Huy chương Kháng chiến hạng Nhất.

Hội LHPN thành phố thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Nghĩ (xã Phú Hồ)

Tại các nơi đến thăm, bà Dương Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN thành phố đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các Mẹ và các nữ chiến sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Hội LHPN thành phố thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đoàn Thị Vấn (xã Đan Điền)

Hoạt động là dịp giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", góp phần khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp mà các Anh hùng liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng đã dày công vun đắp.