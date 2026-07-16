Góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn cho lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

Đại sứ Vũ Hồ (thứ hai từ phải qua) chụp ảnh cùng lãnh đạo Quỹ Sunfull. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Đó là nội dung Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ nhấn mạnh tại buổi tiếp và làm việc với ông Min Byoung-chul, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Quỹ Sunfull của Hàn Quốc nhằm trao đổi về các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của lao động nước ngoài, đặc biệt là vấn đề phòng, chống ngược đãi, phân biệt đối xử và các hành vi xâm phạm nhân phẩm tại nơi làm việc.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quỹ Sunfull Min Byoung-chul chia sẻ một số sáng kiến nhằm động viên và hỗ trợ những lao động nước ngoài từng gặp khó khăn trong quá trình làm việc tại Hàn Quốc.

Các hoạt động dự kiến hướng tới lan tỏa sự đồng cảm và trách nhiệm xã hội, với sự tham gia của đại diện giới nghị sĩ, ngoại giao, doanh nghiệp cùng một số tổ chức thanh niên, giáo dục.

Đại sứ Vũ Hồ đánh giá cao thiện chí và các hoạt động của Quỹ Sunfull và nhấn mạnh những đóng góp tích cực của lao động Việt Nam đối với nhiều ngành kinh tế của Hàn Quốc. Đại sứ Vũ Hồ cho rằng công tác bảo vệ lao động nước ngoài cần kết hợp giữa hỗ trợ kịp thời khi xảy ra vụ việc với tăng cường phòng ngừa, nâng cao nhận thức và tạo điều kiện để người lao động tiếp cận các kênh tư vấn, phản ánh an toàn.

Hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi, nghiên cứu các hình thức phối hợp phù hợp, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, tôn trọng và hòa nhập hơn cho cộng đồng lao động nước ngoài tại Hàn Quốc, qua đó tăng cường sự gắn kết và hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc.

Quỹ Sunfull là tổ chức phi lợi nhuận vì lợi ích công cộng của Hàn Quốc, được thành lập năm 2007, hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống ngôn từ thù ghét, bảo vệ quyền con người và thúc đẩy văn hóa tôn trọng, quan tâm trong xã hội.

https://nhandan.vn/gop-phan-xay-dung-moi-truong-lam-viec-an-toan-cho-lao-dong-viet-nam-tai-han-quoc-post975905.html