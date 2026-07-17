Khắc phục điểm mất an toàn tại nút giao đường tránh Huế

Đề xuất xây dựng cầu vượt tại khu vực nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn với đường tránh Huế và Tỉnh lộ 12B.

Mất an toàn

Đường tránh Huế là trục giao thông huyết mạch có nhiều phương tiện lưu thông với mật độ lớn và tốc độ cao, có nguy cơ mất an toàn giao thông. Cùng với đó, tầm nhìn từ các đường nhánh như đường Chầm, đường Văn Thánh (Tỉnh lộ 12B) ra đường tránh lại bị che khuất, dễ dẫn đến TNGT.

Thống kê cho thấy, từ năm 2024 đến nay đã có 4 vụ TNGT giữa các phương tiện lưu thông tại nút giao đường tránh Huế với đường Chầm và Tỉnh lộ 12B, khiến 4 người chết và nhiều người bị thương. Để bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) tạm thời, chính quyền địa phương đã chủ động phát quang bụi rậm tại khu vực nút giao, nhưng đây chỉ là giải pháp tình thế, nguy cơ tai nạn vẫn luôn thường trực.

Theo UBND phường Kim Long, bên cạnh tình trạng mất ATGT, dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang thi công tại nút giao Tỉnh lộ 12B (Km72+370) phía đường Chầm cũng làm thay đổi hiện trạng, xóa lối đi cũ của người dân. Việc này khiến máy móc cơ giới không thể xuống đồng, ảnh hưởng đến việc vận chuyển nông sản.

Trước thực trạng đó, đầu tháng 5 vừa qua, UBND phường Kim Long đã có văn bản gửi UBND thành phố Huế, Khu Quản lý đường bộ II về việc đề xuất bổ sung các giải pháp bảo đảm ATGT tại nút giao đường tránh Huế với đường Chầm và Tỉnh lộ 12B.

Ông Lê Tuấn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Long cho biết, UBND phường đã kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét bổ sung hàng loạt hạng mục hạ tầng kỹ thuật nhằm bảo đảm ATGT tại nút giao nêu trên. Phường đề xuất lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường Chầm giao với đường tránh Huế, bổ sung gờ giảm tốc, vạch sơn giới hạn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm... Đồng thời, mở rộng các giao lộ để tăng bán kính rẽ và cải thiện tầm nhìn.

Liên quan nút giao này, UBND phường Kim Long cũng đề nghị Ban Quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh bổ sung đường gom dân sinh từ Km73+300 đi dọc bên phải tuyến cao tốc để hoàn trả lối đi sản xuất cho người dân.

Sẽ xây dựng cầu vượt

Ngay sau khi tiếp nhận kiến nghị nêu trên, ngày 22/5, UBND thành phố Huế đã ban hành văn bản số 7209/UBND-GT nhằm giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan. Theo đó, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất với Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, Khu Quản lý đường bộ II và các đơn vị liên quan nghiên cứu, có giải pháp tổng thể về tổ chức giao thông tại khu vực nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn với đường tránh Huế và Tỉnh lộ 12B nhằm bảo đảm lưu thông thuận lợi, an toàn.

Trước mắt, để bảo đảm ATGT, UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì nghiên cứu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nội dung công việc theo đề nghị của UBND phường Kim Long và báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện. Đồng thời, giao Công an thành phố chủ trì, chỉ đạo Phòng CSGT và Công an phường Kim Long tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về tốc độ đối với các điểm có nguy cơ cao về TNGT trên tuyến đường tránh Huế, đặc biệt các đoạn tuyến có cắm biển hạn chế tốc độ.

Qua rà soát hiện trạng và hồ sơ thiết kế được phê duyệt, UBND thành phố nhận thấy phương án nút giao đồng mức hiện nay của đường dẫn vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn với đường tránh Huế còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến ATGT trong quá trình khai thác lâu dài. Ngày 26/6 vừa qua, UBND thành phố đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị Bộ chỉ đạo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan rà soát và đánh giá toàn diện hiện trạng, nhu cầu giao thông và phương án thiết kế nút giao này để có phương án, giải pháp thiết kế tối ưu, an toàn hơn. UBND thành phố cũng đề xuất cần có phương án thiết kế cầu vượt nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người tham gia giao thông và đáp ứng nhu cầu khai thác bền vững, lâu dài.

Ông Chu Văn Long, Giám đốc điều hành Ban QLDA mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn cho biết, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cũng đã có tờ trình gửi Bộ Xây dựng về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh thiết kế nút giao dẫn vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn với đường tránh Huế, trong đó có phương án xây dựng cầu vượt. Đồng thời, kết hợp điều chỉnh hướng tuyến nhánh N9 - Tỉnh lộ 12B của nút giao để tránh các lô cốt và không phải giải phóng mặt bằng mà vẫn bảo đảm ATGT và khai thác tuyến đường thuận lợi.