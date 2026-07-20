HĐND phường Thuận Hóa và xã Phú Vang thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Thuận Hóa ưu tiên nguồn lực phát triển du lịch - dịch vụ

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe UBND phường Thuận Hóa báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026 - 2030. Mặc dù còn nhiều khó khăn, phường Thuận Hóa đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2021 - 2025 đạt gần 900 tỷ đồng, tăng bình quân 8% mỗi năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng bình quân 13%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 3.800 USD/người/năm. Nhiều công trình hạ tầng được đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đô thị.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện kết quả đạt được, HĐND phường đã thống nhất thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030. Nghị quyết xác định 8 mục tiêu chủ yếu, 5 chương trình trọng điểm, 6 dự án trọng điểm cùng 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, hướng tới phát triển kinh tế gắn với chỉnh trang đô thị, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đời sống người dân và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Kỳ họp cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 với 63 dự án, tổng mức vốn đăng ký hơn 667 tỷ đồng. Danh mục đầu tư ưu tiên các lĩnh vực quy hoạch, hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đầu tư cho các cơ quan quản lý Nhà nước, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Thanh Bình đề nghị UBND phường khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch và kết quả cụ thể; tập trung triển khai hiệu quả các chương trình trọng điểm về chuyển đổi số, giáo dục, phát triển du lịch - dịch vụ, nâng cao chất lượng sống của người dân, phấn đấu đến năm 2027 không còn hộ nghèo, đưa Thuận Hóa phát triển xứng tầm là phường trung tâm, đô thị lõi của TP. Huế. Với sự thống nhất cao, HĐND phường đã thông qua cả hai nghị quyết, tạo nền tảng quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, văn minh và hiện đại trong giai đoạn 2026 - 2030.

Dự án đường Tây phá Tam Giang đang được thi công

Cùng với Thuận Hóa, HĐND xã Phú Vang đã thông qua nhiều văn kiện, nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2026; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 thuộc nguồn vốn ngân sách xã quản lý; thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2026-2030 xã Phú Vang; điều chỉnh kế hoạch vốn từ nguồn dự toán đầu năm và nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 2025 chuyển sang năm 2026 và nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2026 của HĐND xã.

Đồng chí Đặng Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: Sau kỳ họp, đề nghị UBND xã, các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần chủ động, khẩn trương cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch để biến quyết tâm chính trị thành kết quả thực tế phục vụ Nhân dân.

Việc thông qua các nghị quyết quan trọng tại kỳ họp lần này không chỉ là cơ sở pháp lý vững chắc để UBND xã điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm mà còn tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã Phú Vang giai đoạn 2026 - 2030.