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ClockThứ Hai, 20/07/2026 16:54

Khẳng định sức sống và phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại

HNN.VN - Chiều 20/7, Hội Văn nghệ Dân gian TP. Huế tổ chức Tọa đàm khoa học kỷ niệm 35 năm Văn nghệ Dân gian Huế (1991 - 2026).

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 Hội Văn nghệ Dân gian TP. Huế nhận bằng khen của UBND TP. Huế

Hội Văn nghệ Dân gian TP. Huế được thành lập ngày 20/7/1991, là một trong những hội chuyên ngành có bề dày truyền thống thuộc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố. Qua 35 năm hoạt động, Hội đã trở thành cầu nối quan trọng giữa các nhà khoa học, nghệ nhân và cộng đồng trong việc khảo sát, sưu tầm, nghiên cứu và xuất bản nhiều công trình có giá trị. Qua đó, góp phần nhận diện, bảo tồn kho tàng văn hóa dân gian phong phú của Huế - từ văn hóa làng xã, tín ngưỡng, lễ hội, nghệ thuật diễn xướng, nghề thủ công truyền thống đến ẩm thực và tri thức dân gian.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, đô thị hóa và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, văn hóa dân gian đang đứng trước nhiều thời cơ xen lẫn thách thức. Tọa đàm đã thu hút đông đảo sự tham gia của các nhà nghiên cứu, giảng viên, cán bộ quản lý và cộng tác viên với nhiều ý kiến, tham luận và công trình nghiên cứu phản ánh toàn diện diện mạo nghiên cứu văn nghệ dân gian Huế hiện nay theo hướng tiếp cận liên ngành, gắn lý luận với thực tiễn. Trong đó nhiều nghiên cứu đã đề xuất giải pháp thiết thực nhằm phát huy giá trị di sản thông qua giáo dục, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng bền vững.

Bên cạnh đó, tọa đàm cũng gợi mở những phương pháp tiếp cận hiện đại, giúp nâng cao nhận thức cộng đồng và hỗ trợ công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, góp phần tiếp tục khẳng định vị thế của văn hóa dân gian Huế trong sự nghiệp xây dựng văn hóa quê hương.

Dịp này, Hội Văn nghệ Dân gian TP. Huế cũng đón nhận bằng khen của UBND thành phố với những đóng góp tích cực để phát triển văn hóa, văn nghệ TP. Huế trong suốt 35 năm qua.

Tin, ảnh: ĐĂNG TRÌNH
 Từ khóa:
văn nghệdân giantọa đàmkỷ niệmthành lậpTP. Huế
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