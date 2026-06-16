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Massage tại Hội An thư giãn, chuyên nghiệp cùng Best Spa Hoi An

HNN.VN - Bạn đang tìm nơi thư giãn sau một ngày khám phá phố cổ Hội An? Massage tại Hội An thư giãn, chuyên nghiệp cùng Best Spa Hoi An mang đến trải nghiệm phục hồi cơ thể với nhiều liệu pháp đa dạng, phù hợp mọi đối tượng khách.

Các liệu pháp massage nào đang được cung cấp tại Best Spa Hoi An?

Best Spa Hoi An cung cấp dịch vụ massage tại Hội An đa dạng, từ các kỹ thuật truyền thống đến phương pháp hiện đại kết hợp tinh dầu và dụng cụ đặc biệt.

Signature Massage – liệu pháp đặc trưng của Best Spa Hoi An

 

Đây là dịch vụ mang dấu ấn riêng của chúng tôi, kết hợp nhiều kỹ thuật massage trong một buổi trị liệu kéo dài 60 hoặc 90 phút.

Phù hợp cho khách muốn trải nghiệm toàn diện mà không cần chọn từng dịch vụ riêng lẻ.

Bamboo Massage – massage bằng tre hỗ trợ thư giãn cơ bắp

Ống tre được làm ấm và lăn dọc cơ thể để giải phóng căng thẳng ở vai, lưng và chân sau nhiều giờ di chuyển. Kỹ thuật này tác động sâu hơn so với tay không nhưng vẫn giữ được sự dịu nhẹ cần thiết cho cơ thể.

Hot Stone Massage – đá nóng giúp thư giãn sâu

Các viên đá núi lửa được làm nóng đặt lên các điểm căng cơ giúp nhiệt lan tỏa sâu vào mô cơ. Liệu pháp này đặc biệt phù hợp với khách cảm thấy mệt mỏi toàn thân hoặc có cơ vai gáy căng cứng sau chuyến đi dài.

Những liệu pháp massage nào tại Best Spa Hoi An phù hợp với từng nhu cầu cụ thể?

Không phải mọi khách đều cần cùng một kiểu massage. Chúng tôi phân loại rõ ràng từng dịch vụ để khách hàng dễ dàng xác định liệu pháp phù hợp với tình trạng cơ thể và mục tiêu thư giãn của mình.

Aromatherapy Massage – phù hợp với khách muốn thư giãn tinh thần

Các loại liệu pháp massage tại Hội An sử dụng tinh dầu thiên nhiên như lavender, peppermint hay eucalyptus giúp kích thích các giác quan và làm dịu thần kinh. Đây là lựa chọn lý tưởng sau những ngày nhiều áp lực hoặc cảm giác lo lắng, mất ngủ.

Thai Massage – kéo giãn cơ thể không cần dầu

Kỹ thuật massage Thái sử dụng áp lực và các động tác kéo giãn nhẹ nhàng trên toàn thân. Phù hợp với khách muốn tăng độ linh hoạt của cơ và khớp sau khi đạp xe hoặc trekking nhiều tiếng đồng hồ.

Foot Massage – giải pháp nhanh cho đôi chân mỏi

Sau nhiều giờ đi bộ qua các con phố lát đá của Hội An, foot massage 30 đến 60 phút giúp kích thích tuần hoàn máu và giảm sưng nhức bàn chân.

 

Đây cũng là dịch vụ phù hợp nếu bạn chỉ có ít thời gian nhưng vẫn muốn phục hồi nhanh chóng.

Các lựa chọn liệu pháp massage tại Best Spa Hoi An là gì?

Bảng dưới đây tổng hợp đầy đủ các dịch vụ massage đang có tại Best Spa Hoi An, giúp khách hàng so sánh và lựa chọn liệu pháp phù hợp trước khi đặt lịch.

Dịch vụ

Địa điểm

Thời gian

Đặc điểm nổi bật

Signature Massage

Hội An

60 / 90 phút

Liệu pháp đặc trưng kết hợp nhiều kỹ thuật

Bamboo Massage

Hội An

60 / 90 phút

Dụng cụ tre hỗ trợ thư giãn cơ bắp sâu

Aromatherapy Massage

Hội An

60 / 90 phút

Tinh dầu thiên nhiên giúp thư giãn tinh thần

Thai Massage

Hội An

60 / 90 phút

Kéo giãn cơ thể, ít hoặc không dùng dầu

Hot Stone Massage

Hội An

75 / 90 phút

Đá nóng tác động sâu vào cơ bắp căng cứng

Foot Massage

Hội An

30 / 45 / 60 phút

Phù hợp khách đi bộ và tham quan nhiều

Children's Massage

Hội An

30 / 45 phút

Kỹ thuật nhẹ nhàng dành riêng cho trẻ em

Thời gian liệu trình linh hoạt từ 30 đến 90 phút

Khách hàng có thể chọn thời gian phù hợp tùy theo lịch trình du lịch và nhu cầu phục hồi cơ thể. Các buổi ngắn 30 phút phù hợp để xử lý một vùng cụ thể, trong khi 90 phút giúp cơ thể được phục hồi toàn diện hơn.

Đa dạng liệu pháp phù hợp nhiều đối tượng khách

Từ khách solo, cặp đôi đến gia đình có trẻ nhỏ đều có thể tìm được dịch vụ phù hợp trong danh mục của chúng tôi.

 

Sự đa dạng này giúp Best Spa Hoi An đáp ứng được nhiều nhóm khách hàng khác nhau trong cùng một chuyến thăm.

Vị trí thuận tiện tại trung tâm Hội An

Best Spa Hoi An tọa lạc gần khu phố cổ, giúp khách dễ dàng ghé thăm sau các hoạt động tham quan mà không cần di chuyển xa. Vị trí này cũng phù hợp để sắp xếp một buổi massage vào cuối ngày trước khi về khách sạn.

Liên hệ Best Spa Hoi An để đặt lịch massage tại Hội An

Best Spa Hoi An cung cấp đa dạng dịch vụ massage với đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản và không gian trị liệu yên tĩnh, sạch sẽ. Từ Signature Massage đến Children's Massage, mỗi liệu trình đều được thiết kế để mang lại hiệu quả phục hồi rõ ràng cho từng đối tượng khách.

Hãy để chúng tôi giúp bạn kết thúc ngày khám phá Hội An bằng một buổi thư giãn thật sự trọn vẹn.

Book your massage at Best Spa Hoi An

- Address: 126 Nguyễn Phan Vinh, Hoi An, Đà Nẵng, Vietnam

- Phone: 034 629 7779

- Website: https://bestspahoian.com/

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