Đón đọc Huế ngày nay phát hành thứ Ba, ngày 21/7

Trang nhất - Huế ngày nay ra ngày 21/7

Đáng chú ý trên trang nhất có bài “Lượng hóa các động lực tăng trưởng” của tác giả Lê Thọ. Theo tác giả, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026 trên 10%, TP. Huế buộc phải xây dựng kịch bản kinh tế 6 tháng cuối năm theo hướng lượng hóa chi tiết mức đóng góp của từng ngành, từng dự án cụ thể. Đồng thời đẩy nhanh việc giải quyết các dự án tồn đọng, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và thu ngân sách.

Bài viết “Những bước chân lặng thầm trên biên giới” của tác giả Quỳnh Anh ở trang 3 như một thước phim sống động và đầy xúc cảm về các đợt tuần tra của những người lính biên phòng. Hãy cùng theo chân các anh qua bài viết này để thấu hiểu, sẻ chia và tự hào hơn về những “lá chắn sống” nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.

Từ góc nhìn của một chuyên gia ở lĩnh vực văn hóa - di sản, bài viết: “Để di sản thực sự sống” (trang 5) của tác giả Hương Bình đã phản ánh được sự cần thiết phải sớm triển khai “Đề án quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”. Trong bối cảnh Huế đang sở hữu tới 8 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đây không chỉ là yêu cầu từ Luật Di sản văn hóa năm 2024, mà còn là bước đi chủ động để xây dựng Huế trở thành đô thị di sản đặc trưng.

Trang Văn hóa - Huế ngày nay ra ngày 21/7

“Viết tiếp hành trình tìm lại danh tính liệt sĩ bằng dữ liệu ADN” của tác giả Nguyên Nhung ở trang 6 cũng là bài viết đáng đọc khác ở số báo này.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, Ban Giám đốc Công an TP. Huế yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện chặt chẽ từng khâu với nhận thức mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay đều góp thêm cơ hội đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.

Ở mục Bạn đọc (trang 7), tác giả Đức Quang có bài viết: “Tàu cá nằm bờ vì chưa đủ điều kiện đăng kiểm: Cần lộ trình khắc phục cụ thể” phản ánh tình trạng hàng chục tàu cá ở phường Thuận An chưa thể ra khơi do chưa đáp ứng các điều kiện đăng kiểm theo quy định. Việc hàng chục tàu cá phải nằm bờ kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sinh kế của mà còn gây lãng phí tài sản, phương tiện của người dân.

Huế ngày nay ra ngày 21/7 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác. Kính mời quý bạn đọc quan tâm theo dõi.