Trang bị kỹ năng tìm việc cho người khiếm thị

HNN.VN - Ngày 1/6, Hội Người mù thành phố Huế phối hợp với Trung tâm Sao Mai vì người mù tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng chuẩn bị hồ sơ xin việc, kỹ năng làm việc theo nhóm cho học sinh, sinh viên và hội viên trẻ khiếm thị trên địa bàn.

Tiến sĩ Hoàng Thị Thảo trao đổi với học viên khiếm thị những thông tin về kỹ năng tìm kiếm việc làm 
 

Chương trình nhằm trang bị những kỹ năng thiết thực, góp phần nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm, hòa nhập môi trường lao động cũng như phát huy năng lực của người khiếm thị.

Tại buổi tập huấn, các học viên được hướng dẫn cách chuẩn bị hồ sơ xin việc đầy đủ, khoa học và phù hợp với từng vị trí tuyển dụng cũng như kỹ năng trình bày thông tin cá nhân, kinh nghiệm học tập, làm việc một cách rõ ràng. Đồng thời, các học viên cũng được tìm hiểu các phương thức gửi hồ sơ bằng bản giấy và bản điện tử.

Theo Tiến sĩ Hoàng Thị Thảo, giảng viên đứng lớp, người khiếm thị có thể gặp những trở ngại nhất định trong việc tiếp cận thông tin, xử lý định dạng văn bản hoặc di chuyển. Tuy nhiên, những khó khăn này không đồng nghĩa với việc thiếu năng lực hay hạn chế khả năng làm việc. Bởi vậy, một bộ hồ sơ được chuẩn bị đúng trọng tâm sẽ giúp ứng viên khiếm thị trình bày rõ kỹ năng, kinh nghiệm, nhu cầu hỗ trợ cần thiết cũng như tinh thần chủ động trong công việc.

Bên cạnh nội dung về hồ sơ xin việc, các học viên còn được tham gia thực hành kỹ năng làm việc theo nhóm, giao tiếp và phối hợp trong môi trường tập thể. Qua đó nâng cao sự tự tin và khả năng thích ứng khi tham gia các hoạt động xã hội, học tập hay lao động.

Tin, ảnh: MAI HUẾ
Kỹ năng khởi nghiệp cho người khiếm thị

Sáng 26/5, Hội Người mù thành phố tổ chức lớp tập huấn kỹ năng khởi nghiệp, kỹ năng quản lý và vận hành hợp tác xã, tổ hợp tác dành cho học sinh, sinh viên và hội viên trẻ.

Chắp cánh tương lai cho học sinh khiếm thị

Sáng 25/5, Trung tâm Giáo dục - Hướng nghiệp Trẻ em mù thành phố tổ chức lễ tổng kết, phát thưởng năm học 2025 - 2026 cho học sinh, sinh viên đang học tập và sinh hoạt tại Trung tâm.

