Nâng cao vị thế của Lăng Cô trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế

Chương trình khai mạc “Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới năm 2026” diễn ra vào tối 6/6. Đến dự chương trình khai mạc có các đồng chí: Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các TUV: Lương Bảo Toàn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đông đảo người dân, du khách.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố tham dự khai mạc chương trình "Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới năm 2026"

Nhiều hoạt động đặc sắc

Sau chương trình biểu diễn thuyền buồm trên vịnh Lăng Cô, người dân và du khách tiếp tục hòa mình vào chuỗi hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới năm 2026”. Hơn 10 hoạt động nổi bật được tổ chức liên tục từ ngày 5 - 7/6, đặc biệt tập trung trong ngày khai mạc (6/6), mang đến nhiều trải nghiệm mới cho người dân và du khách khi đến với vùng đất này.

Tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Văn, ven đầm An Cư (đầm Lập An) - nơi diễn ra chương trình khai mạc, còn các hoạt động âm nhạc đường phố, dân vũ, văn hóa và ẩm thực đường phố được tổ chức, góp phần tạo không khí lễ hội, kết nối người dân địa phương với du khách thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm đặc trưng vùng biển. Nhiều người dân, du khách cũng tìm đến các điểm check-in vừa được khánh thành để lưu lại những khoảnh khắc đẹp. “Mình đến Lăng Cô du lịch và biết đến chương trình này. Hồi sáng có xem thuyền buồm và tối nay đi bộ để ghé thưởng thức ẩm thực ở các gian hàng, xem chương trình nghệ thuật. Lăng Cô nên có nhiều hoạt động như vậy”, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, du khách đến từ TP. Đà Nẵng chia sẻ.

Theo ban tổ chức, cùng với một số chương trình “đinh” trong chuỗi hoạt động của chương trình “Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới năm 2026”, năm nay, xã Chân Mây - Lăng Cô tập trung dàn dựng chương trình nghệ thuật khai mạc công phu với chủ đề “Thanh âm đại ngàn và biển khơi”. Từ nguồn cảm hứng của vịnh đẹp thế giới - nơi hội tụ hài hòa giữa đại ngàn hùng vỹ và biển xanh thơ mộng, chương trình nghệ thuật khai mạc “Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới năm 2026” được xây dựng thành ba chương với những sắc thái riêng biệt: Hào khí đại ngàn, vũ điệu vịnh xanh, hội nhập và tỏa sáng. Ba chương - ba sắc màu chính là hành trình từ núi xuống biển, từ truyền thống đến hiện đại, từ bản sắc quê hương đến khát vọng vươn xa để cùng tôn vinh trọn vẹn vẻ đẹp của vịnh Lăng Cô - viên ngọc xanh của miền Trung Việt Nam.

Các tiết mục nghệ thuật khai mạc chương trình "Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới năm 2026"

Ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết: “Việc tổ chức nhiều hoạt động trong chương trình “Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới năm 2026” nhằm tạo không gian giao lưu đa dạng và phát huy lợi thế cảnh quan tự nhiên của địa phương. Trong đó, trại sáng tác và triển lãm tranh ảnh với chủ đề “Ký ức và hiện tại” được xem là điểm nhấn mang chiều sâu văn hóa, góp phần tái hiện hành trình phát triển của vùng đất Lăng Cô từ truyền thống đến hiện đại thông qua góc nhìn nghệ thuật”.

Song hành cùng các hoạt động văn hóa là chuỗi sự kiện thể thao cộng đồng như giải pickleball, giải bóng đá nữ sân nhân tạo, chạy bộ cộng đồng và giải golf “Chân Mây - Lăng Cô vịnh đẹp thế giới”. Đây không chỉ là sân chơi giao lưu, nâng cao sức khỏe mà còn góp phần lan tỏa tinh thần gắn kết cộng đồng, quảng bá hình ảnh điểm đến.

Không gian lễ hội cũng được mở rộng với các hoạt động thả diều nghệ thuật, thả đèn hoa đăng trên đầm An Cư, biểu diễn nghệ thuật đường phố và văn hóa ẩm thực, tạo thêm nhiều không gian trải nghiệm để du khách cảm nhận nét đặc sắc trong đời sống văn hóa địa phương.

Tạo động lực phát triển

Theo lãnh đạo UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, Lăng Cô là vùng đất được thiên nhiên ưu ái với sự hòa quyện giữa biển xanh, cát trắng, núi non và đầm phá thơ mộng. Không chỉ nổi tiếng bởi cảnh quan đặc sắc, đây còn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và bản sắc cộng đồng được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Từ lâu, Lăng Cô đã giữ vai trò điểm kết nối quan trọng trên tuyến giao thương Bắc - Nam, là cửa ngõ giao lưu giữa TP. Huế và TP. Đà Nẵng. Cùng với sự phát triển của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và hành lang kinh tế Đông - Tây, địa phương đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm du lịch, dịch vụ quan trọng của miền Trung.

Du khách trải nghiệm ẩm thực tại các gian hàng trong khuôn khổ chương trình "Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới năm 2026"

Đặc biệt, tháng 5/2009, vịnh Lăng Cô được công nhận là thành viên thứ 30 của Câu lạc bộ Những vịnh đẹp thế giới. Đây là niềm tự hào lớn của người dân địa phương, đồng thời là động lực để chính quyền và người dân tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị quý báu mà thiên nhiên đã ban tặng.

Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Chân Mây - Lăng Cô đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và kỳ vọng. Theo Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô Đinh Ngọc Hùng, chính quyền địa phương xác định danh hiệu “Vịnh đẹp thế giới” không chỉ là niềm vinh dự mà còn đi kèm trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và xây dựng hình ảnh Lăng Cô trở thành điểm đến xanh, thân thiện, an toàn, hấp dẫn.

Vịnh đẹp Lăng Cô cần được lan tỏa nhiều hơn nữa

Trong quy hoạch phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu vực Chân Mây - Lăng Cô được định hướng trở thành trung tâm kinh tế biển, dịch vụ, logistics, công nghiệp xanh và du lịch đẳng cấp quốc tế; là đầu mối kết nối giữa TP. Huế với TP. Đà Nẵng, khu vực miền Trung và hành lang kinh tế Đông - Tây.

Hiện nay, địa phương đang từng bước hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tăng cường kết nối, thu hút nhà đầu tư để khai thác tiềm năng, thế mạnh du lịch - dịch vụ và các lĩnh vực khác, góp phần tạo động lực tăng trưởng cho địa phương và thành phố.

Với sự tham gia của doanh nghiệp, người dân, du khách tại chương trình "Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới năm 2026", xã Chân Mây - Lăng Cô kỳ vọng sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần nâng cao vị thế của Lăng Cô trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế; đồng thời phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng xanh và bền vững.